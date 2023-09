Milei retoma la campaña nacional y manda emisarios a ablandar su imagen en Estados Unidos

Javier Milei arribó de vuelta a la Argentina este lunes, luego de un descanso de pocos días en Miami junto a su hermana Karina, en donde aprovechó para pasar el Sabbat junto a otros conocidos. Este día celebrado por el judaísmo implica una desconexión casi total de la rutina, y fue aprovechado por el candidato de La Libertad Avanza para descansar antes de retomar el primer tramo de la campaña hacia las elecciones de octubre.

Según pudo consultar El Cronista, Milei no tuvo ningún tipo de intención de transformar la escapada a los Estados Unidos en una oportunidad para reunirse con empresarios del establishment de ese país. Incluso, no se consignaron encuentros de otro tipo.

En algún momento se especuló con la aparición de un mitin entre el mismo presidenciable libertario y su par estadounidense Donald Trump. La referente del Partido Republicano en Argentina, Virginia Tuckey, había dado aviso de ello en su cuenta de X el mismo viernes: "Se viene la foto Milei-Trump". Sin embargo, esto no fue más que un rumor. Desde La Libertad Avanza no desestiman de que existan esas gestiones a posteriori.

Luego de la victoria en las elecciones primarias, la figura de Milei adquirió notoriedad internacional. Antes, los analistas extranjeros daban al economista libertario como un fenómeno marginal -en términos electorales- y localizado en grandes urbes.

Javier Milei en el Latam Economic Forum de la semana pasada.

Sin embargo, publicaciones de influencia absoluta en las principales plazas financieras y políticas del mundo dieron cuenta del aumento de las posibilidades de que Milei ocupe la Casa Rosada desde diciembre y busque implementar medidas tales como la dolarización de la economía y la eliminación del Banco Central (BCRA).

La mirada de los medios internacionales sobre Javier Milei

En particular, el medio británico The Economist no hizo énfasis en sus principales promesas de campaña, sino en su "vena autoritaria". La revista semanal opinó que "Javier Milei representaría un peligro para la democracia a pesar de sus credenciales neoliberales". A su vez, remarcó que resulta más bien "un académico excéntrico que un aspirante a Presidente", un creyente de "teorías conspirativas" y un "escéptico del cambio climático".

Otro de los principales insumos de información para los popes de los mercados y los analistas internacionales, Bloomberg Economics opinó que "la primera victoria para Javier Milei es lo que cambia las reglas del juego [en Argentina]", a la vez que catalogó de "inviables" a los planes del equipo libertario y caracterizó al presidenciable de "populista".

Así como explicó El Cronista, el economista jefe del Instituto Internacional de Finanzas (IIF, por sus siglas en inglés), Robin Brooks, enfatizó que "la dolarización es una idea terrible" para la Argentina y que la última vez que se había intentado "terminó con una gran devaluación". Esa noche, el asesor económico de Milei salió al cruzarlo y lo tildó de ignorante, puesto que confundió la dolarización con la convertibilidad.

A pesar de los ejemplos, el término que describe al escenario nacional como internacional es uno: incertidumbre. Hasta el momento, Milei no ha dado muestras públicas en aminorar sus propuestas de campaña, a pesar de que hay una alerta sobre la gobernabilidad que podría tener en caso de insistir.

La gestión para presentar a Milei ante el establishment

Para "aflojar" la imagen que tiene Milei en el exterior viajaron el candidato a senador y presidente de Banco de Valores, Juan Nápoli, y el miembro del Consejo de Asesores Económicos de LLA, Darío Epstein; que se presentaron como los embajadores de Milei ante 75 ejecutivos de bancos y fondos de inversión en la casa de Gerardo "Gerry" Mato; el exjefe de Global Banking Americas del HSBC y quien ofició de nexo entre ambas partes.

La reunión fue privada y los detalles de la misma se mantienen en confidencialidad, aunque se sabe que fue más bien una primera presentación. Mientras que el periodista Pablo Wende de Infobae detalló que el mensaje de los mismos fue "Para Argentina no hay un solo dólar", sus enviados económicos advierten enfáticamente que esa no fue la tónica que rigió la conversación.

Los asesores económicos-financieros de Javier Milei, Juan Nápoli y Darío Epstein.

Ese mismo hermetismo es el que rige puertas adentro en las filas de La Libertad Avanza. El pedido por reducir al máximo las declaraciones en medios públicos es total. "No estoy saliendo ni en televisión ni en radio", le dijo una persona de su equipo que concurría los platós televisivos a este medio.

Esto ocurre, en parte, por el cimbronazo que significó la victoria en las PASO. Lo cual no preparó al esquema libertario para afrontar las demandas de información que se requiere de un espacio propio a estar cerca de la Presidencia. Así, la directiva es que las apariciones en medios estén a cargo de personas con más expertise ante la presión pública y de pocas personas de su equipo técnico.

La vuelta a la campaña de Javier Milei

Tras su vuelta a la Argentina, Milei comenzará con el raid definitivo para encarar las primeras apariciones federales de su campaña. Este miércoles estará en San Luis, la segunda provincia en donde sacó mayor porcentaje de votos (47,9%), tan solo por detrás de Salta, en la que obtuvo un 49,6%.

Javier Milei, Carolina Píparo y El Dipy; en una recorrida en Ramos Mejía la semana pasada.

El objetivo de campaña será solidificar las bases de votantes en aquellos distritos en donde tuvo mayor apoyo, aunque en este caso San Luis implica uno de los distritos con menor cantidad de electores en relación a otros distritos. Por eso aparecerá en diversas ocasiones en la provincia de Buenos Aires, tanto para apoyar a su candidata Carolina Píparo, como para continuar creciendo en caudal electoral con más eficiencia.