La CGT mantiene la marcha soft y reclama que la suba del salario mínimo llegue al 80%

¿Habrá marcha del sindicalismo el 17 de agosto pese al ascenso del superministro de Economía, Sergio Massa? De momento, la movilización se mantiene. Eso aseguran desde la Confederación General del Trabajo (CGT), que hoy reunió a representantes de su Consejo Directivo, unas horas antes de la cita con el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, para avanzar en el diseño de su organización.

En la Central obrera hablan de "diálogo" y "consenso", como fórmula troncal del documento que están bosquejando y que darán a conocer en esa fecha. Le añaden la vieja triada que unificó a las diversas partes en el congreso normalizador: "producción, desarrollo y trabajo".

Luego vendrán los aportes de cada sector. De lo que se trata, explican, es que no se equivoque el mensaje bajo el lema de "Primero la Patria". La marcha, si se mantiene como parece, buscará no confundirse con una protesta opositora.

"Lo que pedimos es una solución conjunta a la crisis económica y social. Todos son responsables", afirma un hombre de la cúpula de la CGT. Y añade: "El Presidente no ganó 90 a 10".

Asegura que se mantiene en conversaciones con Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Germán Martínez y Pablo Moyano y hay voluntad conjunta de seguir adelante con la convocatoria.

SALARIO MÍNIMO

En principio, no se espera un comunicado respecto a lo que se converse con Manzur, una reunión de corte informal, convocada por la cabeza del gabinete (un sobreviviente del ascenso de Massa a superministro) para analizar la situación a partir de las próximas medidas económicas que se anunciarían desde mañana.

La encabezará, del lado de los trabajadores, Héctor Dáer. Los dirigentes gremiales consultados por El Cronista afirman que la expectativa está puesta en lo que suceda luego de las 16.30 del miércoles, cuando jure Massa. Ponderan esa designación como un gesto político "necesario" antes de avanzar con cualquier recetario económico, y pedirán que los reciba una vez que asuma en sus funciones.

Así y todo, desde la CGT tienen en la cabeza una idea concreta pensando en la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que debería concretarse este mes para actualizar la suba del 45% alcanzada en marzo. El nuevo monto, aseveran, debe ir en línea con la expectativa de inflación para 2022. Eso es en torno a un 80%, no menos.

También se mantienen en la idea, al menos una parte de los referentes sindicales, que una suma fija por decreto no sería la solución para mejorar el ingreso de los y las trabajadoras. El camino es reabrir las paritarias, en línea con la forma de pensar del sector empresario. Otros referentes piensan diferente.

CRISTINA

Ayer por la tarde, en la misma jornada en la que la Vicepresidenta Cristina Kirchner recibió a Massa en su despacho del Senado, también estuvo presente una delegación cegetista. Esta vez, encabezada por Pablo Moyano junto con los referentes del Frente Sindical Omar Plaini, Walter Correa y Mario Manrique.

La cita se había agendado una semana antes, en pleno enroque ministerial. También allí acercaron algunas iniciativas que tienen que ver con avanzar en la formalización del empleo. Por ejemplo, la idea de que las empresas proveedoras del Estado en sus múltiples niveles (Nación, provincias y municipios) deban registrar un porcentaje de sus plantillas para mantener su condición.

"No nos podemos resignar a no generar empleo y nos vamos a entrar en el mundo desarrollado con un alto nivel de informalidad", comentó Omar Plaini a El Cronista. "La política ya no tiene un cheque en blanco: hay tensiones entre calidad institucional y gobernabilidad , entre estabilidad macroeconómica y crecimiento y toda esa tensión se traslada a la distribución del ingreso", añadió.

En la misma línea, Plaini señaló que solo un tercio de los 6 millones de trabajadores y trabajadoras registradas cobran asignaciones familiares y que hay incongruencias a resolver con el tema de los medicamentos de alto costo y baja incidencia en las obras sociales.

Por último, si bien subrayan que no hablaron de Massa en la reunión con la Vicepresidenta y de las medidas a tomar, desde el Frente Sindical piensan que solo el Ejecutivo puede resolver la disputa en la correlación de fuerzas que diagnostican en la Argentina. Confían en que Cristina Kirchner pueda dar empuje, desde su lugar, a varias de estas iniciativas que se acercaron.