Tensión en el Gobierno: renuncias, malestar, presiones y un Alberto Fernández aislado

Paradojas de la política. En una jornada donde los mercados estuvieron en cierta calma e incluso con señales positivas en alza, la Casa Rosada resultó un hervidero: una fuerte tensión se vive en el Gobierno con la renuncia de Gustavo Béliz, la llegada inminente de Sergio Massa, el polémico regreso de Silvina Batakis de Estados Unidos y más rumores de movimientos subterráneos.

La renuncia del Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, resulta ser apenas un botón de muestra de la fiebre política que protagoniza hoy el Gobierno con Alberto Fernández a la cabeza y una crisis económica imparable. El presidente Alberto Fernández y sus funcionarios se encerraron en reuniones interminables y quedaron aislados de todo.





A todo ello se le suma la tensión propia por los próximos cambios en el Gabinete que aventuran la llegada de Massa como una suerte de "superministro". Es decir, si la salida sorpresiva de Béliz ante la inminente llegada de Massa desató un vendaval puertas adentro de la Casa Rosada, en los pasillos del poder especulan que la hecatombe interna del Gobierno recién comienza y será mayor.

En la Plaza de Mayo la marcha de los piqueteros críticos al Gobierno le impregnaron un clima de máxima tensión. Pero adentro de la Casa Rosada se mantenían ajenos a esas protestas y recalaron en el clima de incertidumbre y tensión por las peleas de poder que hay en el Gobierno. También es una muestra del aislamiento presidencial.

RENUNCIA BELIZ y TENSION CON SCIOLI

Según pudo saber El Cronista, Béliz deja la Casa Rosada porque entendía que la llegada de un Massa superministro abarcaría su Secretaría de Asuntos Estratégicos y también alcanzaría a controlar el poder del Ministerio de Economía, Producción y Agricultura.

No obstante, la renuncia de Béliz también tiene que ver con un desgaste interno que tenía el funcionario albertista. Es que en los últimos tiempos difería de la política exterior del gobierno, en los guiños a China, Venezuela y Rusia. En tanto, el Secretario de Asuntos Estratégicos había sido corrido de las definiciones gruesas del Gobierno y la cocina de poder. Por lo pronto, no formó parte de la agenda que el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello le preparó a Batakis.

Gobernadores presionan al Presidente con un operativo clamor por Massa

Cuántos funcionarios perdió Alberto Fernández desde que es presidente: todos los cambios en el Gabinete

Además, Béliz estaba cansado de que sus propuestas en el Consejo Económico y Social del que estaba a cargo nunca prosperaron. Una muestra del hartazgo de Béliz con el Gobierno: en su carta de renuncia escribió un párrafo que dice. "Dios los guarde". El texto generó molestias en la Casa Rosada.

Con este antecedente, Alberto Fernández y Cristina Kirchner mantuvieron contactos con Massa en las últimas horas a fin de evitar nuevas bajas y ordenar el nuevo esquema de poder del Frente de Todos.

La llegada por la tarde de Daniel Scioli al despacho presidencial encendió alarmas. Es que el ministro de la Producción no sólo quedaría bajo el ala de un eventual superministerio de Massa, sino que es el competidor directo en la grilla de candidatos presidenciales del Frente de Todos para el 2023.

"No creemos que Daniel se quede en el Gobierno si le ponen a Massa por encima. Sería natural que se vaya en esas circunstancias y hasta entendible", dijo un secretario de Estado sobre el futuro de Scioli.

El ex gobernador bonaerense mantuvo un encuentro cerrado de más de una hora y media con Alberto Fernández y hubo mucho hermetismo con esto. El ex gobernador se fue de la Casa Rosada sin hablar con la prensa pero comentó a sus allegados que seguirá en el Gobierno.

BATAKIS Y GOBERNADORES DEL PJ

Pero el arribo de Massa a la Casa Rosada está también encapsulado con una alta cuota de respaldo de los gobernadores del PJ. Hoy fueron varios los que salieron a avalar una eventual incorporación del presidente de la Cámara de Diputados al Gobierno. Entre ellos se expresaron a favor de Massa el santafesiono Omar Perotti, el salteño Gustavo Saenz, el entrerriano Gustavo Bordet y Omar Arcioni de Chubut, entre otros.

Varios de estos mandatarios provinciales son los que ayer le pidieron a Alberto Fernández cambios urgentes y medidas económicas para aquietar al mercado en el almuerzo que tuvieron en el Gobierno.

A la vez, el regreso de Batakis de Estados Unidos también generó tensión. La ministra puso a disposición del Presidente su renuncia pero Alberto Fernández se le rechazó de inmediato y seguirá en el cargo.

Es que la ministra de Economía entrevé una fuerte movida a su poder con la llegada de Massa. No sólo esto: también en Washington se mostraban sorprendidos hoy por la definición de Alberto Fernández de restarle poder a Batakis .

La ministra de Economía mantuvo un encuentro privado con el Presidente. Le expuso un repaso de sus encuentros con el FMI, el Banco Mundial y los 90 empresarios norteamericanos con interés de invertir en la Argentina.

"Fue un muy buen viaje, pero el regreso no tanto", dijo un allegado a Batakis sobre su situación. Es que la ministra se fue inflada de poder a Washington y regresó con un vuelo demorado y Massa pisándole los talones. No se sabe aún cuál será el esquema que arme eventualmente el tigrense. Pero lo cierto es que deberá coordinar con Batakis cada movimiento para no limarle su poder.