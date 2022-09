La carne también aporta dólares: fuerte suba del volumen exportado

El precio de la carne vacuna en el mercado interno no tiene modificaciones de relevancia desde hace tres meses , lo que permitió que desde la Secretaría de Agricultura se autorizara un incremento del 15% en las exportaciones, según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra).



Matías Kulfas volvió a hablar y apuntó a un error del kirchnerismo



La sequía obligó a los productores a poner en el corral a los animales que estaban a medio recriar, por lo que la oferta fue constante en un mercado con demanda muy deprimida, explicó Ciccra en su último informe económico mensual.

En enero-julio de 2022 se exportaron 357.400 toneladas de carne vacuna, 6,6% más que en los primeros siete meses de 2021.

"Esperemos que hacia fin de año, finalizada la sequía y cuando el precio al público recupere el porcentaje del índice de inflación de los últimos meses , no se retrotraiga la medida", confió la entidad.

En julio de 2022 el volumen exportado de carne vacuna equivalió a 55.600 toneladas peso producto, con una caída de 5,4% mensual, y una suba superior a 50% con relación a igual mes de 2021 , debido a que en aquella época regía la restricción de exportar cortes vacunos.

Más facturación

En lo que respecta a la facturación, en julio ascendió a u$s 321,5 millones, lo que arrojó un incremento de 61,9% interanual ; y el precio promedio declarado pasó de u$s 5.398 por tonelada en julio del año pasado, a u$s 5.784 por tonelada en julio de 2022, una mejora de 5%.

Las ventas a China sumaron 45.800 millones de toneladas de carne vacuna en el séptimo mes del año y la participación de ese destino en las exportaciones argentinas pasó de 69,2% a 82,4% entre julio de 2021 y julio de 2022.

En enero-julio de 2022 se exportaron 357.400 toneladas de carne vacuna, 6,6% más que en los primeros siete meses de 2021.

En tanto, el precio promedio declarado por estas exportaciones registró un alza de 25% anual y se ubicó en $ 5.101 por tonelada; así, la recuperación del volumen y el mayor precio promedio generaron una facturación de u$s 233 millones, 124,6% mayor a la de julio del año pasado.

En enero-julio de 2022 se exportaron 357.400 toneladas de carne vacuna, 6,6% más que en los primeros siete meses de 2021.

Inflación de 90%, gasto y dólar: los 6 gráficos que anticipan las expectativas del mercado



Al medirlas en toneladas res con hueso, las exportaciones ascendieron a 507.300 toneladas y resultaron 8% superiores a las registradas en enero-julio del año pasado.

En enero-julio de 2022 se exportaron 357.400 toneladas de carne vacuna, 6,6% más que en los primeros siete meses de 2021.

Los ingresos totales sumaron u$s 2.097 millones , 44% por encima del generado en igual período de 2021, un incremento de 640,4 millones) por el aumento del precio promedio.