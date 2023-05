La candidata de Horacio Rodríguez Larreta en Santa Fe criticó a Carolina Losada

Exdiputada nacional y vicepresidenta del PRO de Santa Fe, Gisela Scaglia se convirtió en la compañera de fórmula de Maximiliano Pullaro, exministro de Seguridad en esa provincia. Ambos compiten por la gobernación dentro del frente Unidos para cambiar Santa Fe en una interna en la que competirán contra Carolina Losada - Federico Angelini, por un lado, y Mónica Fein - Eugenio Fernández.

En un mano a mano con El Cronista, la referente del PRO que trabaja para que Horacio Rodríguez Larreta sea el próximo presidente de la Argentina aseguró que con los recursos actuales, su provincia podría hacerle frente al narcotráfico que azota Rosario.

Además, auguró que Omar Perotti "se va a ir como el peor gobernador de Santa Fe" y le tiró un "palito" a su contrincante, la radical Losada.

Larreta recorrió ayer Santa Fe junto a Gisela Scaglia, su representante en la provincia

¿Cómo viene la campaña?

En otras campañas, arrancaba con alegría. Y, en este momento, no es posible. Estamos muy mal.

¿Por qué?

Porque la seguridad está muy mal, y la gente la pasa muy mal. En la provincia, de punta a punta, te encontrás con que el principal problema de la gente es la inseguridad. A todo el mundo le entraron a robar, o le pasó a un vecino. En los pueblos más chicos ya se encierran o tienen miedo a la noche. Ni te cuento en una ciudad como Rosario o Santa Fe. Rosario está totalmente desbandada. Eso es muy doloroso.

O sea que la inseguridad no es solo un tema que preocupa a Rosario, ni vinculado solo con la narcocriminalidad como uno imagina desde lejos...

Sí, porque hoy la policía no tiene conducción en la provincia. Perotti no está tomando el control de las fuerzas policiales, entonces, cada uno hace lo que quiere, como puede. A eso le tenés que sumar la falta de equipamiento, de inversión. Nuestra primera propuesta es que la policía esté en la calle. No puede ser que esté guardada dentro de una oficina. Eso es porque falta conducción política de la fuerza.

Ahora bien, más allá de la experiencia de Pullaro y de estas medidas puntuales que se pueden tomar desde la provincia para hacerle frente al narcotráfico. En caso de ser gobierno, ¿cuán condicionados estarían por las políticas que se tomen desde Nación?

Hoy, la provincia de Santa Fe, con la policía que tiene, podría hacerse cargo de los problemas de inseguridad que tiene y luchar contra al narcotráfico. Es con decisión política, con carácter y con medias concretas. En los primeros 10 días, hay tres medidas que tiene que tomar el próximo gobernador, concretas y y con decisión de qué es lo que hay que hacer. Después, sí. Hay que coordinar a nivel nacional lo que tiene que ver con las fuerzas federales. Pero no se trata de que vengan las fuerzas federales a salvar a Santa Fe. Santa Fe lo puede hacer con lo que tiene. Y puede dar pelea. Está demostrado lo que hizo Maxi entre el 2015 y el 2019: bajó todos los índices de inseguridad de la provincia a niveles históricos. Para tener una idea, 2022 fue el año más violento de la ciudad de Rosario de su historia. Esos índices, objetivamente, bajaron con Maxi a la cabeza del Ministerio de Seguridad.

Pullaro - Scaglia es una de las fórmulas del frente opositor santafesino.

¿De qué manera?

Él desbarató bandas narcos y metió presos a sus integrantes desde la provincia. Cuando dicen no se puede hacer es que no lo quieren hacer. Hoy te vas a encontrar con que Perotti no metió preso a nadie, no desarticuló ninguna banda. Lo que hace es echarle la culpa a la Nación de lo que él no hace acá y eso no significa que la Nación no tenga que articular con Santa Fe. O que la responsabilidad que tiene Nación sobre las rutas nacionales, el control de las fronteras, no se haga. Eso tiene que pasar. Pero hoy, Santa Fe, con lo que tiene, puede hacerle frente a un tema como el narcotráfico en Rosario.

Decís que hay que coordinar con el gobierno nacional, ¿les preocupa que gane un gobierno a nivel nacional que sea de otro signo político?

Yo trabajo para que no sea así. Trabajo para que Juntos por el Cambio gane a nivel nacional. Pero te podría decir que, hoy, dos kirchneristas como Alberto Fernández y Omar Perotti -del mismo signo político- nos abandonaron, no hicieron nada por la seguridad. Más tocando fondo no vamos a estar los santafesinos. Lo que venga para adelante va a ser para que mejoremos los índices. Maxi dice en todas las recorridas que espera que al próximo gobernador que le pase la banda no tenga que hablar de inseguridad. Que hable de otras cosas que nos queden por hacer, pero no de seguridad.

¿Por qué en Rosario el narcotráfico se "desbandó" de esa manera? ¿A qué se lo atribuís?

Al no control, son bandas territoriales. Y no tenés control, no tenés policía en la calle. Pero también se dejó de lado la investigación criminal. Por eso una de las primeras medidas que vamos a tomar es volver a la investigación, y volver a detener a los que hay que detener. Y, algo de lo que la provincia no se hace cargo es que hay un descontrol dentro del Servicio Penitenciario. Cuando tenés el preso de alto perfil, que lo dejaste de tener como un preso de alto perfil y le diste la misma condiciones que a un preso común y le dejaste que use el teléfono y sigue armando y manejando las bandas desde la cárcel... Bueno, tenés todo explotado. Hoy tenés que tener un pabellón de alto perfil en la provincia. Maxi avanza un paso más y dice: "Quiero ser yo el que controle, voy a construir yo esa cárcel y yo me voy a hacer cargo de esos presos de alto perfil". Hoy tenés que abordar tres aristas: policía, que no está en la calle; investigación de narcocriminalidad, que no se está haciendo; y todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, que está liberado a que hagan lo que quieran. Todo esto hace que tengas un descontrol total en una ciudad como Rosario, que tiene sus características para el narcotráfico: no es una ciudad capital, tiene recursos económicos, está a la orilla del río, con la famosa hidrovía, puerto.

Internas en Santa Fe

Te cambio de tema: ¿cómo se preparan para las PASO? Hace unos días, Pullaro dijo que tiene una ventaja significativa sobre Carolina Losada y Mónica Fein.

Estamos muy bien. Lo sentimos así en la calle, con la gente. La gente te habla de Maxi Pullaro y sentís ese respaldo que en las ciudades del interior es enorme. La ventaja se nota en las encuestas. Pero también, después de haber presentado las listas. Presentamos 280 listas territoriales. Santa Fe tiene 360 localidades. En 280, tenemos candidatos nuestros. Somos una lista representada por la UCR, el PRO, el Partido Demócrata Progresista, UNO -que es el partido evangélico-, tenemos a UNIR. Somos una lista con mucha representatividad partidaria, y, por otro lado, una de nuestras principales fortalezas en este armado que nosotros tenemos es que Maxi y yo representamos territorios distintos de la provincia de Santa Fe. Maxi es del sur, y vive en Rosario, pero es bien del sur de la provincia. Y yo en el centro norte de la provincia. Soy y vivo en una localidad chica [Gálvez], del pueblo, represento el interior productivo de Santa Fe. Mi familia es productora agropecuaria. Eso también es una fortaleza.

Podemos decir que la fórmula Pullaro-Scaglia se ve reflejada en el ala de Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional, ¿no?

Sí. Yo trabajo para que él sea el próximo presidente de los argentinos.

El viernes, al filo del cierre de listas, se anotó Marcelo Lewandowski como precanidato a gobernador. ¿Les preocupa esa jugada?

No. Hay que hablar con cada santafesino. Lewandowski es Perotti y deberán explicar lo que hicieron en la provincia. Y ambos son Cristina y son Alberto. Por lo tanto, tendrán que explicarles a los argentinos la inflación, la pobreza, las medidas que están tomando para el campo y la industria... y van a tener que dar la cara por lo que le pasa a cada argentino.

¿Qué los diferencia de sus competidores Mónica Fein y Carolina Losada? ¿Cómo se van a diferenciar de ellos en las PASO?

Con las virtudes que tenemos por sobre los otros candidatos. Estamos preparados para gobernar Santa Fe. Maxi fue ministro, tiene gestión encima, fue dos veces diputado provincial, recorrió mil veces esta provincia. Yo fui dos veces diputada nacional. Los dos venimos de la Facultad de Ciencias Políticas, estudiamos, nos preparamos, armamos equipos técnicos. Hoy, tenemos 400 personas trabajando en un plan para Santa Fe, que ya lo tenemos, y lo que estamos presentando. Tenemos propuestas: les podemos hablar en santafesino no con un diagnóstico, sino de lo que nosotros vamos a hacer. Por otro lado, los dos vivimos en Santa Fe, somos de acá.

¿Eso es un "palito" para Carolina Losada?



Es una realidad y una fortaleza nuestra somos de Santa Fe, vivimos en Santa Fe, conocemos Santa Fe y le podemos hablar a cada santafesino de lo que hicimos por la provincia.

Ninguna de las fórmulas del Frente de Frentes es encabezada por el PRO, ¿a qué responde?

Habrá que hacer que hacer una autocrítica con nuestro partido, con algunas cuestiones. Pienso que después de la elección del 2021 estaba claro que había otra persona que tenía que representar esto que quería Santa Fe. Las PASO siempre te muestran un poco eso y son un buen instrumento. Creo que es esto de lo que venimos proponiendo en cada provincia: que el que más mide, sea el que representa la voluntad de los santafesinos. Entiendo que en este camino, hoy, la Unión Cívica Radical tenía candidatos que estaban por sobre los candidatos del PRO y que nosotros teníamos la responsabilidad de acompañar y de seguir en este camino que hace tantos años empezamos.

Scaglia le tiró un "palito" a Losada, por no vivir en la provincia.

¿Cómo evaluar los casi cuatro años ya de Omar Perotti al frente de la provincia?

Se va a ir como el peor gobernador de Santa Fe. El gobernador que prometió paz y orden y dejó violencia y desorden. Se va a ir como el gobernador que cerró las escuelas y no se animó a hacer lo que hizo Horacio cuando se enfrentó al gobierno nacional porque se podían abrir las secuelas y no había que dejar que los chicos perdieran dos años de clases. Se va a ir como el gobernador que no pudo pararse frente al Presidente para defender a la producción de Santa Fe cuando lo tenía que hacer, en un montón de situaciones, hasta el punto de que estaba dispuesta a entregar mayor retenciones para la producción santafesina, no se paró para defender a los productores santafesinos y se va a ir como el gobernador de la inseguridad. Hoy, los índices de inseguridad de la provincia de Santa Fe son los más altos que vos te vas a encontrar en cualquier estadística y eso lo deja Omar Perotti.