Tras la cancelación de Nicolás Maduro, en Juntos ahora se disputan quién hizo más para frenarlo

Patricia Bullrich estaba en Cumelén visitando a Mauricio Macri cuando se enteró. Horacio Rodríguez Larreta llegando de su viaje a Misiones, con Maximiliano Ferraro. Mario Negri en su oficina, en Córdoba. Juan Manuel López en su despacho del Congreso. Gerardo Morales recorría Cosquín. La noticia corrió como pólvora. La distribuyó el chat de embajadores y expertos en política exterior de Juntos por el Cambio.

El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informó que Nicolás Maduro no vendría a la cumbre de la CELAC y hubo euforia, expresiones de alegría, un elogio a la lucha colectiva de la oposición junto a los venezolanos que lideraron la protesta y, finalmente, el electorado que acompañó la protesta hasta desde sus lugares de vacaciones.

Bullrich fue la primera dirigente que se pronunció públicamente. Era razonable, porque desde que volvió de su descanso en Brasil fue aumentando la presión sobre el viaje del mandatario venezolano y hasta llegó a presentarse a la oficina local de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA para denunciar la posible presencia del venezolano y pedir el control de sus actividades.

Fue enfática. "¡Triunfó la democracia! Los dictadores violadores de los derechos humanos y narcotraficantes no pueden pisar la Argentina. Me da mucha alegría también porque los miles de venezolanos que tuvieron que emigrar a nuestra patria expulsados por el delirio socialista, evitaron la ofensa de tener que ver cómo el gobierno lo recibía con honores a semejante Dictador".

Son muchos los que creen que involucrar a la DEA fue clave a la hora de que la seguridad bolivariana tomara la decisión de que Maduro no viajara , a pesar de que tenía bilaterales confirmadas con el brasilero Luiz Inácio Lula da Silva y el Presidente Alberto Fernández, entre el lunes y el martes.

Consultado Federico Pinedo, el responsable de la mesa de política exterior de Bullrich, dijo a El Cronista que "Bullrich hizo una presentación mencionando el vínculo de Maduro al narco y recordando que USA y Argentina tenían convenios para atacar el crimen organizado". Sin embargo, hay quienes creen que las denuncias penales radicadas contra el mandatario venezolano en los días previos pesaron más.

"Lo concreto es que Maduro tuvo miedo de ser apresado como le pasó al panameño Manuel Antonio Noriega, solo puede estar seguro en países que son santuarios de protección para ese tipo de regímenes", comentó un experto que no quiso identificarse.



Pero enseguida se conoció el pronunciamiento de su archienemigo en la interna presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, quien no alcanzó a bajarse del avión que lo traía de Misiones para dar el OK a un tuit diciendo " Que Maduro no venga a la Argentina es una muestra de lo que podemos lograr cuando nos ponemos firmes contra los dictadores que violan la libertad, los valores democráticos y los derechos humanos de la región . BASTA a los que quieren poner al país del lado incorrecto de la historia".

El Jefe de Gobierno se había reunido el viernes con un grupo de 15 venezolanos en su despacho de Bolívar 1, el edificio institucional de la Ciudad, convocados por el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface, entre quienes estuvo Elisa Trotta Gamus, fundadora de la organización Alianza por Venezuela y miembro del Foro Argentino para la Democracia en la Región.





UNIDAD EN LA AGENDA CONTRA MADURO

Luego, los pronunciamientos de satisfacción llovieron por las redes. El precandidato a gobernador Diego Santilli, dijo que "la verdadera grieta en el mundo es entre democracia y autoritarismo". Es una excelente noticia que el dictador Maduro no venga a la Argentina".

Y el precandidato a Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri posteó que "al final, Maduro no viene. Me alegro por todos los venezolanos que viven en la Ciudad de Buenos Aires y en toda la Argentina. Los felicito por haber alzado su voz".

El comité nacional de la UCR quiso dar una fuerte posición institucional y en un comunicado de tres páginas donde, entre cuestiones, expresó que "hoy, la UCR, le exige al gobierno argentino en el mismo bando de las dictaduras" y le reclamó una "posición diplomática coherente, conforme a la historia y principios de política exterior argentina. Y que haya un proceso de unidad latinoamericana que no acuda a una falsa diversidad o pluralidad que sientan a un mismo nivel moral, democracias con dictaduras".

Antes se había expresado Negri, el presidente del bloque UCR de Diputados que, desde Córdoba, dijo "Maduro no viene a la Argentina. Sus amigos kirchneristas no le pudieron garantizar la impunidad que necesitaba para moverse tranquilamente por el país. Acá la Justicia funciona . Gran triunfo de la democracia argentina". López, titular del bloque CC, fue contundente: "Maduro, stay home".

El buen ánimo, la sensación de que la protesta tuvo resultados, fue un verdadero respiro en Juntos por el Cambio durante esta semana, que evitó las disputas públicas con los socios y mostró unidad en la agenda.

Prácticamente, no hubo dirigentes de los cuatro partidos nacionales miembros de la coalición opositora que no se hayan pronunciado. Karina Banfi, Sabrina Ajmechet, Waldo Wolf, María Eugenia Telerico, Lilia Puig, Mónica Frade, María Eugenia Vidal, Roberto García Moritán son algunos de una larga lista. La interna se aplacó. Veremos por cuánto tiempo.