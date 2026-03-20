El mandatario parte en la mañana de este viernes por la mañana en un vuelo comercial y se espera que tenga un encuentro bilateral con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Se espera que el presidente Orsi vuelva al país en la tarde de mañana, sábado, una vez que finalice la cumbre y se haya concretado el traspaso de mando a Uruguay, que tendrá la presidencia pro tempore del bloque regional. En su ausencia ejercerá la presidencia Carolina Cosse, quien como presidenta interina, visitará hoy viernes la Expoactiva Nacional, una exposición que reúne a productores del campo, empresas públicas y privadas que se desarrolla en el departamento de Soriano. De esta manera, el país asumirá en Bogotá la presidencia de la Celac, al tiempo que preside el Consenso de Brasilia y el Grupo de los 77 y China, mientras que en el segundo semestre del año estará también al frente del Mercosur. El canciller Mario Lubetkin, aseguró ayer que Uruguay quiere “dar una mano” en grandes temas que, a su parecer, es importante que estén en el centro de la acción. En ese sentido, el canciller destacó la seguridad alimentaria, el desarrollo energético limpio, los desastres climáticos —sobre todo en el Caribe inglés— y el poder de garantizar un nuevo escenario de paz y estabilidad en los países de la región. “Hace muchos años la Celac había declarado a la región como zona de paz y desnuclearizada y lo hemos respetado, porque esta es una región sin guerras. Otras lamentablemente no lo son”, recordó. Sin embargo, Lubetkin dijo que lo discutido en aquel momento no es la base de lo que sucede en la actualidad. “Hoy sí tenemos que tratar de garantizar que esta región sea de paz y estabilidad, pero hay nuevos componentes. Está el componente democrático, el de derechos humanos, está el componente de la lucha contra el narcotráfico, que en aquel momento no estaba, y está el componente de la lucha contra el terrorismo”, dijo el ministro. El canciller señaló que también se debe velar por la estabilidad socioeconómica. “Todo es parte de la estabilidad que tenemos que darles a nuestros países. Eso es parte del escenario nuevo de paz que nos planteamos”, dijo.