¿Cristina Kirchner desplazada? Por qué la vice tiene una agenda paralela a la cumbre de presidentes

Media hora después de que Lula Da Silva dejara la Casa Rosada, Cristina Kirchner dejó su despacho del Senado para, según trascendió, encontrarse a solas en un hotel céntrico con el presidente de Brasil. Sin embargo, anoche no había información al respecto y todo eran especulaciones. El rol de jefe de Estado y anfitrión le corresponde a Alberto Fernández que firmó los acuerdos y encabezó las reuniones y conversaciones con su par recientemente electo.

"Fui un privilegiado" dijo en la conferencia de prensa del mediodía el brasileño sobre el vínculo que mantuvo con Cristina Fernández. Al actual presidente también le agradeció el acompañamiento en los momentos más difíciles, cuando estuvo preso, y le pidió disculpas por el trato que recibió de parte de Jair Bolsonaro.

Sergio Massa destacó que Argentina y Brasil avanzan en la integración energética bilateral y regional



CELAC: Nicolás Maduro confirmó que no vendrá a la Cumbre y acusó a la derecha de "montar un show"



Cristina Kirchner no puede tener la centralidad porque su elegido es presidente y además, presidente de la Celac. Acomodándose a ese rol secundario, tuvo una agenda paralela y acotada que continuaría este martes con alguna reunión con algún otro presidente de la región.

UNA VISITA SIMBÓLICA EN EL SENADO

Bajo estrictas medidas de seguridad a las tres de la tarde la presidenta de Honduras Xiomara Castro llegó al Senado. En el ingreso de Combate de los Pozos la recibieron Luz Alonso, secretaria Administrativa, y Franco Metaza, director de Relaciones Internacionales.

Cristina Fernández recibió en su despacho a la presidenta de Honduras Xiomara Castro

La hondureña, primera mujer en ser electa para ese cargo, llegó a Buenos Aires para participar de la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y fue la primera en visitar a Cristina Kirchner.

La Vicepresidenta Fernández la recibió en modo youtuber y en un video explicó por qué detrás suyo estaba la nueva bandera hondureña. "Cuando deorrocaron a Manuel Zelaya en el 2009, que es el esposo de Xiomara Castro, esta era la bandera original. No solamente lo derrocaron sino que también cambiaron la bandera", recordó CFK que aquel año fue una de las que viajó a respaldar al destituido jefe de Estado a Nueva York y a El Salvador junto a otros jefes de Estado.

Recibí a la presidenta de Honduras, compañera @XiomaraCastroZ. pic.twitter.com/vEh4E1dArE — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 23, 2023

En la previa, la dos veces presidenta argentina filmó un video en el que también mostró una distinción que le otorgó la propia presidenta Castro "por su apoyo a la democracia y a la resistencia del pueblo hondureño contra el golpe de Estado del 2009". Fue un homenaje que le hicieron a CFK en 2022 y que no pudo ir a recibir. "Fue una reacción muy fuerte que tuvimos todas las democracias latinoamericanas frente a los golpes de Estado", señaló en referencia a su postura y la de otros presidentes como el ecuatoriano Rafael Correa.

Cumbre de la CELAC: Nicolás Maduro confirmó que no participará del encuentro en Argentina - El Cronista



Sergio Massa destacó que Argentina y Brasil avanzan en la integración energética bilateral y regional - El Cronista



Sin decirlo, fue una presentación en defensa propia, en el marco de un renovado operativo clamor para que sea precandidata más allá del fallo judicial en su contra. Habló de una "avasallada" democracia en Honduras y del triunfo, 13 años después, de la esposa del presidente derrocado "lo cual muestra que la perseverancia, la resilencia, las convicciones no tienen tiempo para ser cumplidas, lo importante es tener la voluntad".

OPERATIVO "CLAMOR" Y ACTO EN MARZO

La pregunta estos días es justamente si ella, que no es el mismo caso de Honduras pero que denuncia "mafias judiciales" y un intento de golpe cambiario el pasado mes de diciembre, quiere ser o no candidata este año. Tras el fallo que la condenó a ocho años de prisión e inhabilitación de por vida dijo que no sería candidata a nada pero se corrigió en su última aparición pública en Avellaneda cuando advirtió que no era un "renunciamiento" sino una "proscripción".

El peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina

Días atrás Andrés Larroque arrancó con el operativo para "romper la proscripción" y mientras el frente que nuclea a diversas agrupaciones kirchneristas salió a pintar paredones en el Gran Buenos Aires con la leyenda "Cristina es la esperanza 2023", varios dirigentes se sumaron al mismo pedido. Martín Insaurralde, jefe de gabinete de Axel Kicillof, indicó que "el peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina". Palabras similares usaron otros como el ministro de Trabajo, Walter Correa, muy cercano a Máximo Kirchner: "La compañera no resignificó una suerte de renunciamiento histórico -en referencia al de Evita- fue proscripta por la monarquía judicial y sus cómplicas".

La Corriente de la Militancia salió al mismo tiempo y en la misma línea:"La mafia mediática-judicial la proscribe como hicieron con Perón. Nuevamente, con maniobras espurias, le quieren impedir al pueblo elegir a quien ama y le dio los días más felices".

¿Cómo se "rompe la proscripción"? Está claro que además de salir a aclarar que ella no se bajó de la campaña, la dirigencia más cercana quiere movilizar a su favor incluso en el marco del próximo 24 de marzo, día en que se conmemora la Memoria, Verdad y Justicia.

En este 2023, y a 40 años de recuperar para siempre la #democracia militaremos para romper la proscripción a @CFKArgentina



La compañera no resignificó una suerte de "renunciamiento histórico", fue proscripta por la monarquía judicial y sus cómplices. — Walter Correa (@waltercorreaok) January 22, 2023

A 40 años del último golpe militar, el kirchnerismo pretende ir a Plaza de Mayo con un lema que propuso la propia Cristina en Avellaneda. "Va a ser una fecha muy importante para que movilicemos a toda la Argentina a partir de una consigna Argentina y democracia sin mafias", anunció ella. Y esta semana lo repitieron el leal Mario Secco de Ensenada, dirigentes K y sindicalistas cercanos a La Cámpora.

Por eso el video que Cristina Kirchner filmó en su despacho que como dato color tuvo un intercambio de regalos. La Vicepresidenta le dedicó a Xiomara -por pedido de la Hondureña- su libro "Sinceramente" y recibió un pañuelo de seda. Sinceramente fue justamente el libro con el que en 2019 CFK salió por el país, de campaña.