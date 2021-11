La campaña subterránea: por qué hay menos clima de elecciones

Antes de las elecciones primarias del 12 de septiembre, los principales candidatos bonaerenses disputaban la agenda pública, buscaban imponer temas y realizaban jornadas maratónicas entre actos políticos y apariciones mediáticas. De cara al 14 de noviembre, sin embargo, parece haber mermado el clima de elecciones, según coinciden especialistas y miembros de las principales campañas.

Las explicaciones pueden ser varias. Juntos, que se impuso en las PASO, busca no exponerse para no tener grandes equivocaciones. El Frente de Todos, mientras tanto, lidia con un difícil contexto para gobernar. "La oposición prefiere correrse, no exponerse para no cometer errores y que la realidad haga su trabajo" , señala Lucas Romero, director de Synopsis Consultores.

En esa línea, el analista político observa un contexto adverso para el oficialismo, ya que en agosto la inflación mostraba un descenso y actualmente el contexto muestra una aceleración del nivel general de precios, "designación de (Roberto) Feletti y congelamiento de precios. Estas señales no invitan a pensar que el Gobierno esté encontrando el rumbo". Además, agrega que persiste una falta de coordinación y "tensiones por lo que pueda pasar después del 14. Entonces no hay mucho por hacer, la campaña se vuelve caótica" .

Su colega Shila Vilker, al frente de la consultora Trespuntozero, observa que existe un clima anímico adverso. Del lado del Gobierno, cree que "más allá de la campaña del sí, el grueso de la comunicación de campaña está centrado en los hechos de gestión, una especie de ´acuse de recibo´ de los resultados de las primarias ".



Por su parte, cree que la oposición "está silenciada, como sustraída de la escena electoral . Enfrenta la dificultad de dotar de sentido a su propuesta más allá de ser un importante elemento de castigo al gobierno nacional".

En la misma línea apunta Florencia Filadoro, directora de Reyes Filadoro. Del lado de Juntos, observa que "como salieron ganadores prefieren no cambiar la estrategia y mantener un perfil bajo. Incluso hasta algunos dirigentes del espacio aprovechan para nacionalizar el discurso , figuras como Horacio Rodríguez Larreta, probándose de cara a 2023, aunque de una manera matizada".

Del lado del Frente de Todos, mientras tanto, registra el cambio a "otra propuesta publicitaria, con este slogan ´sí´ en lugar de ´la vida que queremos´, que tampoco se entendía muy bien".

Igualmente, cree que es interesante analizar lo que sucede del lado de la ciudadanía, ya que "se ve una apatía muy fuerte, no se cree en la política como medio de cambio. Y además es una elección legislativa, lo que genera menos entusiasmo". De este modo, el resultado es "una campaña aburrida, en donde pasaron pocas cosas" .

Cerca de las principales campañas bonaerenses tienen registro de este fenómeno y no esquivan la bala. Del lado de Juntos, reconocen que "bajó la intensidad respecto a las PASO", y recuerdan que en ese entonces buena parte del condimento llegó por la interna entre Santilli y Manes .

En este caso, aseguran que la actual campaña "es más territorial que mediática" , tanto para el oficialismo como para la oposición. De esta forma, dan cuenta de la cantidad de municipios y kilómetros que se recorren cada día, lo que contrasta con una menor cantidad de apariciones públicas en medios.