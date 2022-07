En su primer anuncio oficial, Batakis apuntó contra los empresarios que "especulan" y la industria lanzó un contragolpe

El discurso de la ministra de Economía, Silvina Batakis, había generado cierta expectativa en torno de los anuncios que se podrían llegar a escuchar aunque, más allá de algunas definiciones, no hubo grandes novedades .

Entre los empresarios, de todos modos, el tramo que más llamó la atención tuvo que ver con la declaración de la funcionaria respecto de los movimientos de precios que se vienen dando en los últimos días.

La señal al FMI de Silvina Batakis y el horizonte de la deuda en pesos y dólares



"No podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tienen ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones" , sostuvo Batakis al intentar encontrarle algún tipo de alguna explicación a los incrementos que se vienen dando en todos los rubros.

Su foco central, de todos modos, está puesto hoy en las alzas constantes que viene mostrando el costo de los alimentos.

Los empresarios consultados por El Cronista salieron a responderle a la titular de Economía, y dijeron que "hablar de especulación es lo más fácil" ya que "de ese modo lo que se hace es evitar hablar de la verdaderas causas de la inflación. No especulamos sino que protegemos nuestro principal activo que es el stock ".

Durante los últimos días los precios de los alimentos volvieron a pegar un salto, y el Gobierno sostiene que se debe a cuestiones especulativas

"Es la mejor forma de tirar la pelota afuera. Dicen 'los empresarios aumentan porque especulan', pero se niegan a reconocer por qué realmente pasa esto ", sostuvo un empresario del rubro alimenticio.

reponer el stock, la cuestión central

Según los industriales, los incrementos de precios tienen que ver con la necesidad de no perder capacidad de recompra del stock que se vende, justamente debido a la inflación.

Juan Manzur sobre los anuncios de Silvina Batakis: "Buscamos generar confianza en la Argentina"



" Cuando uno vende no solo no sabe a qué precio lo deberá volver a comprar, sino si lo podrá volver a comprar . Ante eso, la única variable que queda es la de aumentar, pero no por especular o ganar más, sino para cubrirse de esos sobrecostos", dijo Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Durante los últimos días el Gobierno, a través de la Secretaría de Comercio Interior, mantuvo varios encuentros con la industria alimenticia -hacia donde por el momento apuntan todas las miradas debido al impacto que tiene sobre el bolsillo-, y el foco de las discusiones pasó justamente por los incrementos "desmedidos" que se vienen dando en las últimas semanas.

La guerra contra los precios: el Gobierno afina la puntería, pero sin nuevas herramientas