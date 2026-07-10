El Gobierno visitará hogares con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios

El Gobierno de Colombia mantiene distintos mecanismos de control para verificar que las personas que reciben pensiones y subsidios estatales continúen cumpliendo las condiciones exigidas por la ley. Entre esas herramientas se encuentran las visitas domiciliarias realizadas por equipos conformados por abogados, funcionarios administrativos y personal técnico, que tienen como objetivo comprobar la información registrada por los beneficiarios.

Estas verificaciones hacen parte de las acciones adelantadas por entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y las administradoras de pensiones para evitar pagos indebidos, corregir errores en las bases de datos y fortalecer la transparencia en la entrega de recursos públicos.

¿En qué casos el Gobierno puede visitar una vivienda?

Las visitas domiciliarias no se realizan de manera masiva ni aleatoria. Generalmente se llevan a cabo cuando las autoridades necesitan confirmar información relacionada con el beneficiario.

Esto puede ocurrir cuando existen inconsistencias en los datos registrados, denuncias o sospechas de fraude, cuando es necesario verificar que el titular sigue con vida, comprobar que reside en el domicilio declarado o actualizar la información requerida para conservar una pensión o un subsidio.

Durante la visita, los funcionarios pueden solicitar documentos, corroborar la identidad del beneficiario y revisar que la información registrada en las bases oficiales coincida con la situación real.

¿Qué beneficios pueden ser objeto de estas verificaciones?

Los controles pueden aplicarse a diferentes programas administrados por el Estado, entre ellos:

Beneficiarios de Colpensiones y otros regímenes pensionales públicos.

Adultos mayores que reciben subsidios administrados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Personas en condición de vulnerabilidad que acceden a ayudas económicas periódicas financiadas por el Estado.

El propósito es garantizar que los recursos públicos sean entregados únicamente a quienes cumplen las condiciones establecidas por la normativa vigente.

El Gobierno visitará hogares con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios. (foto: Shutterstock). Shutterstock

¿Qué ocurre si se detectan irregularidades?

Si durante la verificación las autoridades encuentran que una persona falleció, dejó de cumplir los requisitos o existen inconsistencias que impidan confirmar el derecho al beneficio, la entidad responsable podrá suspender temporalmente el pago mientras se adelantan las verificaciones correspondientes.

En los casos en que se comprueben pagos indebidos o maniobras fraudulentas, también pueden iniciarse procesos administrativos para recuperar los recursos entregados de forma irregular y actualizar la información del beneficiario en los sistemas oficiales.

Las herramientas que utiliza el Gobierno para detectar errores

Además de las visitas presenciales, el Estado viene fortaleciendo el intercambio de información entre diferentes entidades públicas para reducir errores administrativos y detectar posibles irregularidades.

Entre las bases de datos que se cruzan para realizar estas verificaciones se encuentran:

Registros civiles y bases de datos de defunciones.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria.

Registros de programas sociales y de administración de subsidios.

Con estas herramientas, las autoridades buscan disminuir los pagos realizados por error, evitar duplicidades y mejorar el control sobre los recursos destinados a pensiones y ayudas sociales.