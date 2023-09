La AFIP resigna $ 7200 millones para impulsar un sector de alimentos

En un encuentro en Santa Fe, con referentes del sector lácteo y junto al gobernador de la provincia, Omar Perotti, el Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la quita de retenciones (9%) para esta actividad que, en 2022 tuvo exportaciones récord por u$s 1400 .

En un escenario crítico por el efecto de la sequía y los precios internacionales en caída -por una merma de la demanda de China- los actores de la cadena lechera se comprometieron a congelar los precios por 90 días.

En lo que va del año, según un relevamiento de South Dairy Trade, que analiza datos del mercado lácteo argentino y uruguayo, las exportaciones mostraron una abrupta caída de más de 40%.

Frente a estos resultados, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspenderá la recaudación de Derechos de Exportación (DEX) que gravaban con una tasa de 9% a la industria láctea, lo que representa un impacto fiscal de $7.200 millones .

En total, el impulso alcanzará lo $10.000 millones ya que se invertirán $3573 millones "para sostener funcionando y produciendo nuestros tambos", a través de un aumento de 20% en la cuota del programa Impulso Tambero, destacó el Ministro.

A cambio del alivio fiscal, las empresas se comprometieron a mantener la rentabilidad de los tamberos . "Si bajamos retenciones y el productor no ve una mejora en el precio no habrá servido de nada en términos de los volúmenes", señaló.

En paralelo, habló sobre el efecto en el precio final de los productos y dijo que "es clave que tengamos acordado un sendero de precios claros para los próximos 90 días en la góndola".

En números, el sector lechero registró uno de sus mejores años en 2022, sin embargo, el escenario actual se muestra muy diferente. "China ya no es lo que era; hay quebrantos que modifican el panorama globa l", contó Alejandro Maurino, CEO de Dairy Corp.

En ese sentido anticipó que las variaciones de precio están afectando tanto a las commodities como a los alimentos en general, aun así, destacó la posición de Argentina para seguir creciendo en nuevos mercados. "La soja a u$s 700 o la lecha en polvo a u$s 4500 (Tn), no la vamos a ver más ", expresó.

En ese sentido, señaló que, en promedio, los productos lácteos industrializados que se ofrecían a 3000 dólares la tonelada en enero de este año, para octubre se colocarán en u$s 1600.

Al comparar los resultados de ambos países, South Dairy Trade destaca que en el período enero - julio de 2022 Argentina exportó 156.656,30 toneladas (tn) por encima de Uruguay que vendió al exterior 107.968,35 tn .

En el mismo período de este año, la Argentina despachó 91.747,71 tn mientras (-43,5), mientras que el país vecino se mantuvo estable (105.608 tn).

La Argentina tiene como principales países de destino Argelia y Brasil pero perdió el sudeste asiático en los últimos años. El empresario valoró el auxilio que anunció el gobierno, sin embargo alertó que "los costos están corriendo al 20% mensual" tanto por la inflación cómo el encarecimiento de las importaciones.

Con tono político

En las instalaciones de la empresa láctea Tremblay, el candidato por el frente oficialista aprovechó para dejar un mensaje político a los referentes del sector privado al señalar que "en diciembre nos vamos a tener que sentar a conformar una mesa del sector mirando el largo plazo" .

" Argentina, el sur de Brasil y Uruguay pueden jugar un papel central en el debate mundial por las proteínas", agregó y apuntó a la necesidad de planificar para que esa disputa que permitirá vender más trabajo al mundo "garantice la disponibilidad de alimento e ingresos para los argentinos".

Ante los referentes del sector lácteo y más de una decena de funcionarios Massa cuestionó que "a veces cuando tenemos problemas vamos a abrazar al Estado y cuando vienen las épocas de vacas gordas sentimos al Estado como un estorbo".

Por su parte, Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, destacó "el compromiso de acompañar a los productores porque los problemas no se solucionan con la primera lluvia".

Los ministros del área agropecuaria de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos destacaron el rol articulador de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en la construcción de políticas y consensos tanto para el sector lechero como para las otras cadenas agroalimentarias del país.

Durante la actividad, el gobernador de Santa Fe sostuvo que "esta es una oportunidad para ratificar el potencial que tiene la lechería y la región centro por el arraigo, la incorporación de valor y la distribución en cada uno de los distintos pueblos, generando industrias, con la trascendencia y la historia que la lechería santafesina tiene llegando a los mercados internacionales".