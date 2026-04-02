En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de bienes de Uruguay (incluyendo las colocaciones desde zonas francas) alcanzaron 3.158 millones de dólares, según el informe mensual de Comercio Exterior presentado por la Agencia de Promoción de Inversiones, Exportaciones e Imagen País Uruguay XXI. Esta cifra representa un crecimiento del 9% en comparación con los 2.894 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior, destaca el informe. Las exportaciones de bienes aumentaron un 7% en marzo con respecto al mismo mes de 2025 y totalizaron 1.127 millones de dólares, según el informe de Uruguay XXI. En cuanto a los principales rubros, la carne bovina se mantuvo como el producto líder, con ventas por 682 millones de dólares y un incremento interanual del 11%. Le siguió la celulosa, que totalizó 524 millones de dólares, aunque experimentó una ligera caída del 5% respecto a 2025. Otros productos destacados fueron el concentrado de bebidas (207 millones de dólares) y los productos lácteos (197 millones de dólares). También se destacó el fuerte crecimiento de las exportaciones de colza y carinata, que aumentaron 158%, sumando 143 millones de dólares. La Unión Europea, Brasil y China fueron los principales destinos de exportación, con alrededor de 16% de las ventas cada uno. Pero hubo comportamientos distintos respecto al año 2025: mientras que la Unión Europea creció un 21%, Brasil mostró una leve baja del 1%, y China disminuyó 10% sus compras, comparado con el primer trimestre de 2025. Por otro lado, la publicación proyecta que, para este año, habrá una caída de las exportaciones de bienes del orden de 3,1% con respecto a 2025. Esto implica que el año terminaría con unos 13.162 millones de dólares en valor de ventas al exterior, “en un contexto de menor dinamismo externo y menor desempeño del sector agrícola, afectado por condiciones climáticas menos favorables y mayores costos de producción”, señala el documento.