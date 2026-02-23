La Asociación del Fútbol Argentino anunció esta tarde que llevará adelante una medida con pocos antecedentes en la historia reciente y la realizará en repudio de lo que entienden que son datos inexactos que desembocaron en la convocatoria a indagatoria de sus máximos dirigentes. Este lunes, la entidad madre del deporte más popular de Argentina salió al cruce de noticias publicadas en diversos medios en los que se sostiene la existencia de supuestas deudas exigibles en materia fiscal que habrían sido utilizadas como base para la denuncia. “La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad", señalaron en un comunicado. Además, sostienen que se realizó un pago “voluntario de estas obligaciones (...) en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente y que, a la presente fecha, se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”. La entidad que conduce Claudio Tapia afirma que “ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción con las normas jurídicas vigentes”. El Comité Ejecutivo decidió —por unanimidad de todos los presentes— la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional, que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo, y del resto de las categorías del fútbol, “en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”. Se trata de una medida con pocos antecedentes, ya que los parates de las fechas se han dado generalmente por huelgas de jugadores agremiados, pero no por decisión de los clubes. La última de esas ocasiones fue en 2017, por un conflicto salarial. El último gran párate del fútbol fue, sin dudas, por la pandemia de Covid-19 en 2020, pero se trató de medidas mundiales implementadas para resguardar la salud. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó el pasado jueves al presidente de la AFA, Claudio Tapia; al tesorero, Pablo Toviggino; y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas. El juez hizo lugar a un pedido de ARCA, organismo que había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución. La AFA ya respondió que se trata de la única entidad denunciada penalmente por ARCA, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en el país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo. “El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna”, dijeron los dirigentes.