La advertencia de Álvarez Ágis por el dato que más preocupa a Milei: "El gran problema es..."

El economista Emanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía entre 2013 y 2015, analizó la gestión de Javier Milei y definió cuál es el principal problema del mandatario.

" El gran problema de Milei es que necesita consolidarse con lo que para mí es la razón de su voto: la inflación ". Así, para el analista, cuando el Gobierno logre bajar la inflación a un dígito, "va a tener legitimidad".

Para el economista, "por eso Milei arranca primero por la macro y no por reformas estructurales", que quedan más "para un segundo mandato" , sostuvo en una entrevista con el programa Economía de Quincho.

"Arreglar la macro te da la legitimidad para decir 'es por acá'. Por eso creo que el desafío de Milei se define en la tasa de inflación. Porque la gente va a decir 'este tipo entiende' porque tiene la legitimidad de arreglar un problema que viene de hace años", consideró.

En este sentido, el economista le dio la razón al Presidente en "arrancar por la macro". "Si comenzás con reformas estructurales, te matan porque no te creen. Y tienen razón en no creerte. Milei no está probado en batalla, tiene que consolidarse", completó.

En otra entrevista dada en los últimos días, el economista lanzó una fuerte advertencia por la intervención sobre el dólar .

Según un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), se utilizaron casi u$s 1000 millones en diciembre y los primeros 16 días de enero para intervenir en los dólares financieros.

El exviceministro de Economía hizo hincapié en este dato y planteó que "estamos en una dinámica de waterpolo" donde "el Gobierno en la superficie festeja", pero "por abajo, en 15 días de enero vendió u$s 600 millones en el contado con liqui para mantener la brecha".

" Son niveles de venta comparados con el peor momento de Sergio Massa ", señaló en una entrevista con Ahora Play. "La última vez que vimos a un gobierno vendiendo esta suma en 15 días, la brecha era 150%, no era 20%", advirtió.

Aunque el economista reconoció que "es probable que al Gobierno en la superficie le vaya bien", alertó que "por abajo hace de todo para controlar al dólar", la variable más importante a considerar en un año electoral.