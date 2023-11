El fuerte contrapunto de JxC: cogobernar o acompañar "a título personal"

Contrapunto en la cumbre de Juntos por el Cambio . A días de que Javier Milei asuma como presidente, los gobernadores y gobernadores electos de la coalición opositora se reunieron con los legisladores nacionales para definir qué estrategia a seguir de cara al nuevo gobierno. Los jefes provinciales plantearon que las incorporaciones al gobierno de La Libertad Avanza serán a título personal. En cambio, un sector del PRO se mostró en desacuerdo con esa postura y auguró que, de no acompañar al libertario, "el peronismo lo voltea". La Coalición Cívica ratificó su "autonomía" y pegó el faltazo.

En el Club Alemán de Equitación del barrio porteño de Palermo, los jefes provinciales se reunieron a puertas cerradas con los senadores y diputados nacionales actuales y los electos en los comicios del 22 de octubre. En ese contexto, los dirigentes de la coalición delinearon cómo pararse a partir del 10 de diciembre, día en que asume Milei.

Una vez más, los 10 gobernadores cambiemitas que convivirán con el anarcocapitalista, ratificaron que, desde su rol opositor, aportarán a la gobernabilidad de La Libertad Avanza.



Hecha la aclaración, dejaron en claro su rechazo a cogobernar con los libertarios. E hicieron especial hincapié en que todo aquel dirigente de Juntos por el Cambio que se incorpore al Poder Ejecutivo, lo hará a título personal . Uno de los que hizo foco en este punto fue el gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Según fuentes que participaron del encuentro que duró cerca de dos horas, el pronunciamiento de los jefes provinciales generó malestar en el ala del PRO que se referencia en Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Entre ellos, la diputada electa Silvina Giudi. La porteña -según participantes del encuentro- pidió la palabra para alertar que si la coalición opositora no "defiende" al gobierno electo, Milei no culminará su mandato. Y auguró que, Asamblea Legislativa mediante, la Argentina volvería a tener un nuevo presidente peronista en el corto plazo.

Asimismo, la diputada electa destacó que la titular del PRO, que podría sumarse al gabinete de La Libertad Avanza como ministra de Seguridad, "es la única que representa bajar los niveles de inseguridad". Y continuó: "No digamos que es una decisión personal. No seamos crueles con Patricia o Cristian (Ritondo)". Este último podría ser designado como presidente de la Cámara de Diputados, a propuesta de Milei. De ser así, el exministro de Seguridad bonaerense se ubicaría tercero en la línea sucesoria.

Según narraron a este medio, tras el planteo de los gobernadores, el propio Ritondo pidió la palabra para recordar que en el Congreso, el interbloque votó varias veces dividido en los últimos años.

En medio de estos debates a propósito del futuro de la coalición, el diputado saliente, Mario Negri, recordó que durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos votaron todas las leyes (292) de manera unificada "aún con muchos costos". De paso, el cordobés pidió "muñeca política para preservar el equilibrio".

Para rematar, el jefe de gobierno electo, Jorge Macri, quien ofició de anfitrión, subrayó que "la propuesta es la unidad y que esta no implica unanimidad".

Culminado el encuentro, los 10 gobernadores que convivirán con Milei emitieron un comunicado en el que destacaron que se reunieron para ratificar que la prioridad es "reforzar la unidad y la continuidad del espacio en el nuevo tiempo político que debemos enfrentar".

Asimismo, el texto subraya: "Nuestro primer objetivo es la UNIDAD. Por eso priorizamos nuestra vocación de unidad, que no es unanimidad de criterio en todos los temas. Estamos convencidos de que ése es el único camino que nos va a hacer fuertes. En el nuevo escenario político el Congreso tiene un papel preponderante".

Más adelante, el comunicado señala: "Nosotros no cogobernamos. Pero es bueno que algunos dirigentes que quieran ayudar lo hagan, porque es mejor un gobierno sólido con buenos dirigentes, que un gobierno débil". Para luego agregar: "Eso no nos compromete ni obliga como garantes. Ese es el lugar que la sociedad nos asignó: el de un acompañamiento responsable a un gobierno nacional elegido por una mayoría".

"La premisa fundamental es la unidad de Juntos por el Cambio, porque la alternativa sino será el kirchnerismo", remata el texto.

La Coalición Cívica, ausente

Los dirigentes de la Coalición Cívica optaron por no participar del encuentro, pese a haber sido invitados. El mismo domingo del balotaje, la fundadora del partido, Elisa Carrió, anunció que la CC recuperaba su "plena autonomía".

"A la reunión de gobernadores decidimos no ir porque era un desorden, no estaba claro el objetivo y todavía faltan definiciones que no se pueden pasar por alto como si nada pasara", explicó un dirigente de ese espacio, al tiempo que destacó que "ningún gobernador se contactó con nosotros".



Asimismo, desde el partido que preside Maximiliano Ferraro dejaron en claro que "Si hay que colaborar con la gestión de algún gobernador, lo haremos evaluando cada caso y coordinando en el Parlamento, que es nuestro lugar".

Y remataron: "Más allá de nuestra decisión de autonomía no creemos que la nueva forma de conducción sea a través de una 'liga de gobernadores'. Esto no implica dejar de reconocer la importancia que tienen".