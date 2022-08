Juntos por el Cambio contra Elisa Carrió: ¿y Mauricio Macri?

Lilita Carrió en la campaña legislativa de 2021, con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli

Después del huracán que produjo Elisa 'Lilita' Carrió en la interna de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri está siendo especialmente esperado en Rosario, donde se especula que en algún momento de la amplia jornada que tiene prevista en aquella ciudad se refiera al áspero tema.



Hasta ahora el único que habló de su círculo más íntimo es Fernando De Andreis, ex secretario general de la Presidencia, que para muchos es como si hablara el propio Macri. "Algunas declaraciones podrían no ayudar. Creemos que hay que encontrar formas de marcar nuestras diferencias sin descalificar a terceros. No nos distraigamos del objetivo fundamental de rescatar a la Argentina", sostuvo en un hilo de tuits, sin mencionar a Carrió.

Por otro lado, trascendió que ayer Macri habló con buena parte de los dirigentes que se pronunciaron al respecto, buscando tomar distancia de los dichos de Carrió. "Es una barbaridad actuar de ese modo", aseguraron que dijo el ex Presidente a dos fuentes que confirmaron esos llamados. Y pidió que se mantenga la calma.

El ex mandatario llegó a las 11.30 a la ciudad de Rosario y tiene tres actividades destacadas en la agenda, que arranca con una visita a la Fundación Libertad, con quien mantiene una estrecha relación desde antes de ser Presidente de la Nación.

Luego partirá a una actividad que se realizará en el marco del congreso nacional de Aapresid, la entidad que promueve la siembra directa en el campo y reúne a los productores más innovadores del campo argentino. Por la tarde, de la mano del diputado y vicepresidente nacional del PRO, Federico Angelini, tiene prevista una recorrida con vecinos.

Macri fue el único que aún no se ha pronunciado públicamente sobre la retahíla de críticas que enunció la líder de la Coalición Cívica y, por lo que se sabe, tiene pensado seguir en la misma línea. "La lógica de Mauricio es cada uno se haga responsable de sus propias palabras", dicen cerca de él, confirmando que buscará bajar el tono a la crisis desatada.

Luego del hilo de tuits que posteó en la madrugada de ayer la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, seguidos en la mañana por Horacio Rodríguez Larreta, la embestida contra Carrió no dejó de escalar desde las redes sociales. La polémica incluyó el pronunciamiento de Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau, Facundo Manes, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Cristian Ritondo, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, entre otros.



Solo Macri, en la dirigencia más alta de Juntos por el Cambio, guardó silencio, lo que llevó a que hubiera sospechas de que estaba detrás de la maniobra de Carrió.

También Angelini, el diputado que espera a Macri en Rosario, felicitó en las redes el hilo de tuits de la presidenta del PRO. Como candidato a senador fue duramente criticado por Carrió y los candidatos de la CC en Santa Fe, al punto que las PASO del PRO las terminó ganando una lista que nadie imaginaba, la que encabezó la periodista Carolina Losada.

"Es una barbaridad actuar de ese modo", aseguraron que dijo el ex Presidente a dos fuentes que confirmaron sus llamados a los referentes aludidos por Carrió

"Se equivocan quienes piensan que Carrió se va a bajar de las críticas. Y tampoco afecta a Mauricio (Macri), que padeció por años la amenaza de las declaraciones de Lilita como una espada de Damocles sobre la cabeza, pero está claro que está de acuerdo con varias de las cosas que dijo", explicaron en la CC.



Como sea, luego del daño contante y sonante que produjo en la coalición opositora, Carrió realizó un actividad en la sede que el Instituto Hannah Arendt tiene en el barrio de Recoleta para escuchar al ministro de Salud, Fernán Quirós (candidato a Jefe de Gobierno preferido en la CC). Y decidió llamarse a silencio.

"No está cómoda con lo que armó y empezó a preguntarse si no se habrá equivocado, aunque seguramente llegará a la conclusión de que no", se comentaba anoche entre los que la asistían al encuentro.

La crisis, de todos modos, recién empieza. Muchos dirigentes de Juntos por el Cambio están convencidos de que este es el momento de "sacarse a Carrió de encima de una vez". A ella, esos comentarios le llegaron y está dolida.

"Si quieren que me vaya, me iré", dijo entre los suyos anoche. Macri, frente a esta situación, prefiere mantener la prudencia y resolver las discusiones sin escándalos públicos.