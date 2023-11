Larreta se reposiciona en la interna: apuesta por la neutralidad con un plan a futuro

Horacio Rodríguez Larreta perdió las internas de Juntos por el Cambio, pero no las mañas. Sigue citando a quienes quieren verlo a las 7 de la mañana en Tabac para reuniones de 20 minutos o a mantener esos encuentros en sus traslados por el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, que permiten a veces conversaciones más largas a causa del tránsito.

Al tanto de que Patricia Bullrich y Mauricio Macri van llamando a dirigentes para que se pronuncien a favor de la candidatura de Javier Milei, el todavía Jefe de Gobierno se dedica a lo contrario, a reunirse para fortalecer la "neutralidad" o la "libertad de acción", cualquier cosa que no sea expresarse por el voto al libertario que lo destrató públicamente de forma grosera.

Coordina sus acciones con el resto de Juntos por el Cambio, sobre todo con Gerardo Morales y Martín Lousteau, que se juegan el liderazgo en la UCR en la segunda vuelta.

La pregunta que se hacen a su alrededor es cómo hará Larreta para tramitar una agenda sin obligaciones de gestión. Es una duda que debe tener él mismo, pero estira su tiempo, no solo en esas reuniones políticas sino en encuentros con vecinos, como el que hizo en la Plaza Cortázar donde se hicieron "trabajos para revitalizar el espacio icónico del barrio de Palermo" o en la comuna 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda), donde respondió preguntas típicas vecinales acerca de las políticas que están en marcha en la zona.

Pero Larreta es un hombre de la política y difícilmente pueda desatenderse de ella, aunque públicamente pareciera que no se siente demasiado cómodo en esas conversaciones. Sabe, finalmente, que a la gente no le gustan los políticos que hablen de política. Y todavía tiene sus aspiraciones. ¿A la Presidencia? Sí.



Apenas fue derrotado en las PASO, cuando todavía lamía sus heridas, convocó sin demasiadas ganas a una reunión por zoom a sus referentes en todo el país, prometió que el larretismo continuaba y comunicó que se incorporaría a la campaña de Patricia Bullrich. Lo hizo, aunque tarde, cuando finalmente la excandidata a Presidenta le pidió que sea su jefe de Gabinete en caso de ganar la elección.

Y se cuenta que encargó a Pablo Avelluto que realizara 30 entrevistas (a Marcos Peña, Jaime Durán Barba y Guillermo Seita, entre otros) en profundidad para analizar por qué había perdido las primarias. Ese informe fue escuchado por Rodríguez Larreta, una síntesis de esos diálogos sin anestesia, aunque no lo desanimó.

Es que aún los más críticos valoraron su capacidad de gestión, el diseño de políticas acerca de qué hacer, muchas de las cuales igualmente fueron cuestionadas en el último tramo de su campaña porque fueron consideradas de "tono electoralista".

Lo que pasó cuando Bullrich no entró en el balotaje

El 22 de octubre, cuando la presidenta del PRO no entró en la segunda vuelta, el larretismo esperaba rápidamente volver a liderar naturalmente a Juntos por el Cambio. Pero no fue posible. Bullrich convenció a Mauricio Macri de salir rápidamente a darle el respaldo a Milei, y nada volvió a ser lo que era.

"Mauricio había convocado a un grupo de dirigentes a su oficina el lunes bien temprano a la mañana para analizar cómo seguir. De ese encuentro salió la decisión de realizar un focus group para ver qué opinaba nuestro electorado y recién ahí tomar las decisiones. Pero Patricia fue a verlo el lunes a la tarde para decirle que había que jugar rápido, porque los distintos partidos de la coalición se estaban definiendo y nos iban a querer imponer una posición que no era la nuestra", cuentan en el bullrichismo.

Es que mientras Macri se reunía con su gente, Bullrich había convocado a los propios a su casa a las 11, y "cuando llegaron los que estaban en lo de Mauricio escucharon que Patricia no había dormido a la noche leyendo su tesis sobre las hegemonías, y nos convenció de que teníamos que respaldar a Milei, y rápido, porque solo quedaban cuatro semanas . Hernán Lombardi y Cristian Ritondo le contaron lo del focus group y ahí mismo lo llamó a Mauricio para ir a verlo y acelerar todo".

Para Larreta, que se enteró el miércoles por la mañana en la casa de Bullrich del encuentro con Javier Milei que había sucedido la noche anterior, fue un verdadero "bombazo". Él buscaba llevar al PRO a una reunión ese mismo día donde definir la "neutralidad", pero solo le quedó tiempo para suspender la cumbre y que se exponga la crisis. El mismo daría su postura por la tarde, en la sede de Uspallata: "Yo elijo la unidad de Juntos por el Cambio", dijo.

Prudente, no rompió el PRO. Había acordado con Patricia que el partido dejaría "con libertad de acción" a sus votantes y luego se hicieron encuentros que comandaron el vicepresidente 1º, Federico Angelini (de Bullrich) y el secretario general, Eduardo Machiavelli (de Larreta) con los presidentes del PRO en las provincias. Buscó, así, validar su liderazgo en el partido que hace 20 años fundó con Macri, ya que en la gran mayoría de los distritos se trata de dirigentes larretistas.



¿Pero seguirá Horacio Rodríguez Larreta con su estrategia actual de no romper cuando deban reelegir las autoridades en marzo? Todo dependerá, claro, de las elecciones del próximo 19 de noviembre.





Otros neutrales, no necesariamente aliados entre sí

Son días de extrema prudencia. Miguel Angel Pichetto, uno de los mencionados por Sergio Massa para incorporarse a un eventual gobierno de Unión por la Patria, reafirmó entre los suyos que "seré diputado de la oposición, cualquiera sea el candidato que gane". "No tiene valor que diga a quién votaré, solo acompañaré los proyectos que me parezcan razonables y por supuesto que al kirchnerismo no vuelvo", le dijo a su equipo.



Por lo que se sabe, Pichetto no tuvo ningún encuentro con Massa. En cambio, sí tomó un café con Emilio Monzó, quien a su vez es gran amigo del candidato y ministro. El extitular de la Cámara de Diputados preferirá ayudar a Massa desde el Congreso y no en el Poder Ejecutivo.

Distinta sería la situación de Nicolás Massot, quien aspiraba a presidir YPF si ganaba Bullrich. Todavía nadie tiene claro qué jugará Rodríguez Larreta y tampoco le están pidiendo definiciones. María Eugenia Vidal, quedará neutral frente al balotaje, aunque tampoco sabe de una nueva agrupación que estaría por sacar adelante Horacio. Ni de una hipotética fundación.

Es obvio que cualquier definición esperará el resultado del 19 de noviembre. Ese amplio espacio buscará consolidar lo que se dio en llamar "un centro democrático". Mientras tanto, en el PRO reina la desconfianza mutua y cuesta imaginarse qué puede pasar en cualquier escenario.

¿Seguirán los larretistas en un partido que está cada vez más a la derecha, si gana Milei? ¿Podrán convivir los dos grandes sectores en los que quedó dividido, si gana Massa? Hoy por hoy, "estamos muy desunidos" aceptan en ambos campamentos.