¿El FMI revisa el endeudamiento de Macri? Qué puede pasar con el préstamo de 2018

El Gobierno espera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) comience a investigar con mayor detalle el crédito stand by que el organismo firmó con la administración de Mauricio Macri en 2018 y que se habría usado, en parte, para darle salida a fondos de inversión.

El ministro de Economía y candidato Sergio Massa dijo, el domingo por la noche, en LN+: "A fin de mes, el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand by de 2018 y manda una comisión a la Argentina que va a hacer la revisión sobre el 66% que, según la AGN (la Auditoría General de la Nación), que es un órgano de la oposición, no se usó para hospitales, escuelas ni para la estabilidad económica, sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión, Blackrock, Templeton, Ashmore...".

En rigor, el informe de la AGN salió sin el aval de la oposición en el Congreso, pero sirvió de material complementario, junto con un reporte del Banco Central, para un proyecto de resolución del diputado del peronismo federal Alejandro "Topo" Rodríguez que, ahora, sirve de punta de lanza al massismo. Rodríguez y la diputada Natalia De la Sota pidieron "requerir al Poder Ejecutivo Nacional que instruya al Director Ejecutivo Alterno por los países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que solicite ante ese organismo extremar los esfuerzos que contribuyan a clarificar aspectos opacos del Acuerdo Stand By de 2018 con Argentina".

El diputado "Topo" Rodríguez impulsa una resolución para que el FMI investigue la deuda.

El pedido de investigación está basado en el posible incumplimiento del Artículo VI del estatuto del FMI, que dice que "ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital". Según el BCRA, la Formación de Activos Externos, entre mayo de 2018 y fines de 2019, superó los u$s 45.000 millones, cifra similar a los desembolsos del organismo.

Consultado, Rodríguez afirmó: "No tengo información porque no somos parte del Gobierno, pero me parece auspicioso que se concrete este pedido de investigación". El diputado, cercano a Roberto Lavagna, espera que haya una auditoría detallada.

Evaluación Independiente

El Cronista consultó al Ministerio de Economía y al FMI, pero no obtuvo respuesta. Fuentes con conocimiento de la situación esperan una visita de una comitiva de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del Fondo, ya que este órgano auditor suele actuar pasados dos años de la cancelación del acuerdo entre el país y el Fondo.

Como el exministro de Economía Martín Guzmán canceló el stand by en agosto de 2020, darían los tiempos para iniciar el proceso. La OEI estudia los acuerdos excepcionales. El que firmó Argentina es uno de ellos, ya que accedió a un monto 300% superior al que le hubiera correspondido por su cuota.

Por ahora, el FMI blindó cualquier discusión interna sobre la violación de su estatuto. En diciembre de 2021, meses antes del acuerdo de Facilidades Extendidas a 10 años, una Evaluación Ex Post (EPP). Es una revisión "entre pares", generalmente de tono más amable que la auditoría a fondo. En ese documento se consignó que el Stand By no cumplió con sus objetivos y se ensayó una crítica medida.

En una evaluación preliminar, el FMI sostuvo que el acuerdo de Macri con Lagarde "fue congruente con políticas y procedimientos" del Fondo.

"Los directores coincidieron en general en que el Acuerdo Stand-By fue congruente con las políticas y los procedimientos del FMI, pero reconocieron que la aplicación de algunas de estas políticas implicó un considerable juicio subjetivo", indicó el Fondo. "Si bien se siguieron procedimientos normales de evaluación de los riesgos para el FMI, los directores consideraron que los riesgos más amplios podrían haberse destacado más, y que el Directorio podría haber participado en el proceso más a fondo y desde más temprano", añadieron.

Lo más relevante, para el Gobierno: "Muchos directores consideraron que una evaluación del Acuerdo Stand-By con Argentina por parte de la Oficina de Evaluación Independiente podría haber complementado las conclusiones de la EEP. Señalaron que si bien se respetó el marco de acceso excepcional revisado, la aplicación de los criterios sobre sostenibilidad de la deuda, acceso a los mercados y capacidad de implementación del programa no fue simple y se decidió, en última instancia, mediante un delicado equilibrio de criterios subjetivos".

El lenguaje de los comunicados del Fondo está tabulado. "Muchos" directores significa entre 10 y 15. Es un número importante, pero "la mayoría" es más de 15. Al cierre de esta edición, el Fondo no se había pronunciado sobre si habilitaría, ahora, una investigación más exhaustiva.