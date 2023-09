Alfredo Cornejo celebró su victoria: "Vamos a poner todo para que Mendoza crezca y se desarrolle"

Alfredo Cornejo celebró su victoria en Mendoza con un fuerte mensaje de apoyo de cara a las elecciones generales de octubre 2023. " Necesitamos a Patricia Bullrich como presidenta del país" , remarcó al reconocer su victoria.

Con un 56,16% de las mesas escrutadas, el candidato del Frente Cambia Mendoza se posiciona como el próximo gobernador electo con un 40%. " Es un honor haber sido gobernador de la provincia y volver a serlo por el voto popular de los vecinos" , manifestó.

"Es un honor personal, me llena de orgullo, pero me genera compromiso por el servicio público al que amo y al que hemos construido con un equipo que, sin duda alguna, me sobrepasa a mi ", remarcó el candidato del oficialismo local, que sucederá a Rodolfo Suárez.

En esta línea, sostuvo que se trata de " un equipo de jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres que quieren que Mendoza progrese". "Vamos a poner todo para que Mendoza crezca y se desarrolle" , remarcó, quien se impuso por sobre Omar De Marchi (Unión Mendocina) y Omar Pasiri (Elegí Mendoza).

Por otra parte sostuvo que si bien están " lejos del optimo ", están " más cerca que la mayoría de las provincias argentinas ". " Nos comprometemos a esforzarnos por un Mendoza mejor ", enfatizó.

Alfredo Cornejo junto a Patricia Bullrich



En el bunker de Frente Cambia Mendoza, Cornejo estuvo acompañado de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y su compañero de fórmula, Luis Petri, a quien venció en la interna en las PASO 2023.

Allí, quien volverá a encargarse del poder ejecutivo mendocino, se refirió a las elecciones generales de octubre 2023: " Estamos pidiéndoles el voto para la fórmula de Patricia Bullrich presidente y Luis Petri mendocino, vicepresidente. Necesitamos a Patricia Bullrich como presidenta del país ", remarcó.

" Necesitamos un cambio en la Argentina. Cuando la Argentina tiene un tipo de cambio competitivo, Mendoza crece más que el país. Ese es el país que necesitamos y por eso ahora, elegido el gobierno provincial, queremos pedirle a los mendocinos que hagamos un cambio seguro, para que no estemos en vaivenes con peligro del populismo" , sentenció.

Noticia en desarrollo...