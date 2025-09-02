Jubilados con una buena y una mala: el Gobierno atrasó el cobro de septiembre, pero pagará un bono especial de $ 100.000

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros anunció que el próximo esquema de pagos tendrá una demora para todos los de jubilados y pensionados, a la vez que el Gobierno también liquidará los haberes con un bono extraordinario de $ 100.000 que llevó la mínima a $ 700.000 desde mitad de año.

Pese a que, a mediados de 2024 el organismo previsional había decidido modificar el formato de cobros, luego decidió volver al calendario tradicional con una liquidación reducida a uno o dos días de pago. Además, el último incremento elevó el haber promedio por encima del millón de pesos .

Jubilados con calendario confirmado, ¿cuándo cobro con atraso?

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba activará el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados provinciales que se efectivizará en el último día hábil de este mes.

Según un informe oficial, el haber jubilatorio medio ya supera los $ 1.346.000 desde abril, mientras que la mínima se fue a $ 700.000.

Los pensionados podrán acceder a una liquidación media de $ 908.094 en septiembre. Además, el Gobierno cordobés decidió aumentar las jubilaciones mínimas a $ 700.000 . El incremento se hizo efectivo tras el acuerdo firmado con ANSES.

Los jubilados de Córdoba cobran el último día hábil del mes.

¿Por qué se atrasó el calendario de pagos?

Como el organismo previsional de Córdoba no distingue las fechas por terminación del DNI, todos los titulares podrán acceder a sus haberes a partir del viernes 30 de septiembre, a falta de confirmación oficial.

Como la última liquidación fue el viernes 29 de agosto , los jubilados y pensionados verán un atraso de un día respecto al cobro del octavo mes del 2025.



ANSES modificó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH

Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias

Jubilados: quiénes acceden al bono de $ 100.000 en septiembre

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un nuevo bono de $ 100.000 destinado a los jubilados y pensionados que perciben haberes de hasta $ 1.300.000 mensuales. Se trata de un extra no contributivo con el objetivo de reforzar los ingresos de quienes menos cobran.

El Gobierno indicó que el extra se mantendrá vigente mientras la provincia reciba los fondos de ANSES.

El aumento está vinculado con el acuerdo firmado en mayo entre el oficialismo cordobés y el organismo previsional. En ese convenio, se estableció un flujo mensual de 5000 millones de pesos mientras avanzan las auditorías para fijar el monto total de la deuda del Estado nacional con la provincia del centro del país .

Los jubilados podrán cobrar un bono de $ 100.000 en septiembre.

¿Cómo acceder a la jubilación y pensión en Córdoba?

El organismo previsional informó que en marzo se incorporaron más de 900 nuevos beneficiarios y que, con estos últimos ingresos, se rompió la barrera de los 115.000 titulares.

Por otro lado, para recibir la jubilación, la Caja de Retiros exige como único requisito cumplir con la edad de retiro y los años de aportes según el régimen de pertenencia :