Ya es oficial | El Gobierno dará una ayuda económica a quienes convivan con jubilados mayores de 65 años.

En España, son numerosos los ciudadanos que se encargan del cuidado de personas mayores. De este modo, millones de personas conviven con mayores de 65 años y, con frecuencia, esto conlleva la asunción de gastos adicionales, tales como atención médica, adaptaciones en el hogar o cuidados específicos, lo cual puede representar una carga económica considerable para las familias.

Teniendo en cuenta esta problemática, el Gobierno, a través de la Agencia Tributaria, ofrece deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para mitigar este tipo de situaciones. Estos descuentos se han diseñado para respaldar a las familias que cuidan y conviven con ascendientes mayores.

Este descuento fiscal consiste en 1150 euros por cada persona que resida en el domicilio familiar. Específicamente, puede aplicarse la reducción si el ascendiente tiene más de 65 años o presenta una discapacidad, independientemente de su edad.

Requisitos para obtener ayuda económica por convivir con mayores de 65

La normativa del IRPF indica que el ascendiente debe residir junto al contribuyente durante un período equivalente a por lo menos la mitad del año. En situaciones donde los ascendientes presenten discapacidad y sean dependientes del contribuyente, se considerará que cumplen con el requisito de convivencia, incluso si residen en instituciones especializadas.

El Gobierno dará una ayuda económica a quienes convivan con jubilados mayores de 65 años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para poder acceder a la deducción de 1150 euros en el IRPF, es necesario que el ascendiente cohabite con el contribuyente y sus ingresos anuales no superen los 8000 euros. Adicionalmente, si el ascendiente tiene más de 75 años, la deducción se incrementará en 1400 euros anuales, alcanzando un total de 2250 euros.

Otro requisito establece que las rentas anuales de cada ascendiente, excluyendo aquellas exentas, no deben sobrepasar los 8000 euros. Además, el ascendiente no debe presentar la declaración del IRPF si sus ingresos son superiores a 1800 euros.

En caso de fallecimiento del contribuyente, el mínimo correspondiente se aplicará en su totalidad. Asimismo, en las declaraciones conjuntas de unidades familiares, el otro cónyuge no tiene derecho a la aplicación del mínimo del contribuyente, aunque se considerará el incremento del mínimo si su edad es mayor a 65 años o a 75 años.

El Gobierno dará una ayuda económica a quienes convivan con jubilados mayores de 65 años. Fuente: Shutterstock LightField Studios

Ventajas fiscales para personas con discapacidad

Las personas con discapacidad pueden solicitar deducciones fiscales en virtud de su situación. Según la información proporcionada por el medio TaxDown, las deducciones fiscales para el mínimo del contribuyente varían conforme al grado de discapacidad. En España, para individuos con una discapacidad que oscila entre el 33% y el 64%, la deducción mínima se fija en 3000 euros anuales. Para aquellos que presentan una discapacidad igual o superior al 65%, la deducción asciende hasta 9000 euros anuales.

Además, en caso de que se justifique la necesidad de asistencia de terceras personas o se presente movilidad reducida, se añadirán 3000 euros a la deducción mínima aplicable. Esta disposición busca reducir las cargas fiscales para quienes enfrentan obstáculos significativos en su vida diaria debido a su grado de discapacidad.