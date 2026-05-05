La estructura previsional de la Social Security Administration (SSA) de Estados Unidos podría sufrir cambios debido a una propuesta para solucionar el déficit financiero que atraviesa el programa actual, limitando ciertas prestaciones. El sistema de seguridad social de Estados Unidos sufre de una creciente presión financiera y los expertos advierten sobre un déficit de financiación en los próximos diez años en el caso de que no surja una solución al problema. Ante la problemática que atraviesa el sistema previsional estadounidense, el Comité para un Presupuesto Federal Responsable propuso limitar los pagos de la Seguridad Social para quienes superen estos límites de ingresos: Según los argumentos de la propuesta, menos del 2% sería alcanzado por esta medida y ayudaría a transcisionar a un sistema más sostenible a nivel financiero sin tener que reducir las demás prestaciones. Quienes analizan el contexto actual anticipan que frente a este déficit de financiación, el fondo fiduciario de jubilación se podría agotar a principios de la próxima década, lo que provocaría que solo se puedan pagar parte de las prestaciones previstas. Esta propuesta busca frenar el crecimiento de las prestaciones para los jubilados más adinerados al mismo tiempo que se prioriza proteger a los estadounidenses más vulnerables a nivel financiero. Según las estimaciones que justifican el proyecto, se podrían ahorrar alrededor de 100 mil millones de dólares en 10 años, sin tener que aplicar recortes en la mayoría de los jubilados. La propuesta sigue en un nivel conceptual y está lejana a ser aprobada como ley oficial, por lo que se siguen buscando alternativas para aliviar la presión fiscal que afecta al sistema previsional estadounidense. Por otro lado, también se espera que apliquen modificaciones en la propuesta para su eventual aprobación. No obstante, incluso si se aprueba este 2026, los efectos no serían visibles de inmediato.