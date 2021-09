Jubilados ANSeS: bono extra confirmado, plus de $ 6000 en análisis y baja de la edad mínima para cobrar haberes

El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó este miércoles el lanzamiento de medidas económicas para "ir adaptando la política fiscal" en pos de una "mayor demanda agregada", entre las cuáles se agregará un plus adicional de $ 318 para poco más de un millón de jubilados ANSeS de la mínima; un bono de $ 6000 en análisis y flexibilización en las condiciones para acceder a los haberes de la tercera edad.

"No se pudo ejecutar todo el gasto de capital y eso hay que ir mejorándolo, y cuándo no se logra ejecutar algo bien, hay que ir adaptando la política fiscal para que haya un impulso mayor a la demanda agregada y así se pueda fortalecer más la recuperación, y eso es lo que vamos a estar haciendo estos días", anticipó el funcionario en diálogo con AM 750.

Con el retorno de una cuarta edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE o IFE 4) también en evaluación, el Consejo del Salario efectivizó este martes la primera de las pautas del paquete económico: la suba del 16% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en tres tramos.

Las jubilaciones mínimas y los montos a cobrar en carácter de AUH y AUE ANSeS están atadas a la suba del SMVM, que tiene un impacto indirecto en estas prestaciones.



Según la Ley de Movilidad 26.417, los haberes previsionales se ajustan en forma trimestral de acuerdo a la una fórmula que consiste en integrada en un 50%n base a los recursos con destino a la entidad que conduce Fernanda Raverta y en otro 50% a la evolución de los salarios de los trabajadores estables. Es aquí donde se replica el incremento.

Plus extraordinario para jubilados ANSeS confirmado

Con el aumento del salario mínimo a $ 32.000 , en octubre y noviembre poco más de un millón de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y se jubilaron con 30 o más años de aportes efectivos, sin acudir a la moratoria, tendrán un aumento de $ 318.

Este plus adicional responde al artículo N° 5 de la ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017, donde se especifica que los jubilados y pensionados "con 30 años o más de servicios con aportes efectivos" cobrarán un "un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil".

Cómo resultado, el haber mínimo para octubre y noviembre escalará a $ 25.922, y el 82% del Salario Mínimo de $ 32.000 equivale a $ 26.240.

Bono de $ 6000 para jubilados, AUH y AUE ANSeS

El ministro de Economía reiteró este miércoles que "los jubilados no perderán" contra la inflación.

"Los jubilados no perderán (contra la inflación). Tenemos un instrumento de precisión que es el bono", enfatizó el titular de la cartera nacional.

En septiembre los haberes previsionales incorporaron una suba del 12,39%, lo que llevó el haber mínimo a $ 25.922, mientras que las titulares de la AUH y AUE cobran un monto bruto de $5063 y neto de $ 4050,4, con el descuento del 20% retenido.

ANSeS: aumento de la edad mínima para jubilarse

Otra de las medidas que se encuentran en evaluación es la suba de la baja de la edad mínima hasta los 55 años para acceder a la jubilación , con el requisito de contar con 30 años de aportes.

De acuerdo a cálculos oficiales, la iniciativa podría impactar en unas 500.000 personas.

En la actualidad, el acceso al retiro de la actividad laboral es a los 60 años en el caso de las mujeres y a los 65 en el caso de los hombres. Y depende también de los aportes jubilatorios que se realicen. En ambos casos el mínimo de aportes debe ser de 30 años.