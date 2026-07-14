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En algunos casos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exige la presentación del certificado de supervivencia, ya que continúa siendo un requisito indispensable para garantizar el pago de la pensión.

En el caso de los pensionados que viven fuera de México, las autoridades informan que deben acudir a la representación consular más cercana a su domicilio para acreditar su supervivencia. Si no cumplen con este trámite, podrían enfrentar la suspensión del envío de sus pagos.

Oficial y confirmado | Jubilados y pensionados tendrán que presentar el certificado de supervivencia para cobrar la prestación económica del IMSS
Oficial y confirmado | Jubilados y pensionados tendrán que presentar el certificado de supervivencia para cobrar la prestación económica del IMSSShutterstock

Conoce los requisitos del IMSS y aplica al apoyo económico desde el extranjero, en caso de corresponder.

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¿Qué documentos se requieren para la comprobación de supervivencia del IMSS?

Los pensionados deberán presentar, en original y copia, alguno de los siguientes documentos de identificación:

  • Credencial de pensionista.
  • Pasaporte.
  • Matrícula consular.
  • Credencial para votar (INE).

Además, deberán proporcionar:

  • Número de Seguridad Social (NSS).
  • Último comprobante o talón de pago de la pensión.
  • Domicilio y número telefónico actualizados.

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¿Cada cuánto debe realizarse el trámite?

De acuerdo con la información oficial, los pensionados del IMSS que residen en el extranjero no tienen una fecha específica para efectuar la comprobación de supervivencia, pero sí deben realizarla al menos una vez cada seis meses.

En caso de no hacerlo dentro de ese periodo, las autoridades podrían suspender temporalmente el pago de la pensión hasta que se regularice la situación.

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¿Qué deben presentar los pensionados del ISSSTE?

Los jubilados y pensionados del ISSSTE que viven fuera del país también deben acudir a la representación consular más cercana para solicitar la expedición del Certificado de Supervivencia. Para ello deberán entregar:

  • Original y copia de la credencial de pensionista del ISSSTE, pasaporte, matrícula consular o INE.
  • Número de pensionista asignado por el ISSSTE.
  • Último talón de pago.
  • Una fotografía reciente, de frente, a color y tamaño credencial.