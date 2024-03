Jubilaciones: de cuánto deberían ser los aumentos y bonos para no perder contra la inflación

En medio del arranque por la discusión de una nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones y mientras se plantea seguir otorgando bonos para compensar lo perdido en el primer trimestre, un informe determinó de cuánto deberían ser esas sumas para que los haberes no se sigan licuando.

El detalle sobre el ajuste de las jubilaciones por inflación a cargo de Nadín Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) indicó que si el Congreso aprueba que en abril se otorgue un aumento igual a la inflación de febrero, más un plus del 10% como compensación, es decir, un bono, los jubilados con la mínima van a terminar el año 2024 con una nueva pérdida real del 10%.

Por otra parte, los jubilados fuera de la mínima, que no reciben bonos, perderían un 24% de su ingreso real respecto a 2023.

En ese contexto, "dada una caída real del PIB del 4% durante 2024, el peso relativo de las jubilaciones podría bajar al menos 0,5 puntos porcentuales del PIB con ese esquema de movilidad", indicó sobre el ajuste fiscal detrás del debate sobre los ingresos de los pensionados.

De cuánto debería ser el bono para jubilados

De esta forma, el especialista aseguró que "para que los jubilados con la mínima no pierdan otra vez en 2024, el plus por compensación debería ser del 25% en lugar del 10%. En este caso, "el gasto público aumentaría al menos en 0,3 puntos porcentuales del PIB", indicó sobre el ajuste fiscal que preocupa hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así, detalló que "un jubilado con la mínima que recibió bonos ya perdió 9,4 haberes en los últimos 6 años". Para el especialista "claramente, un plus del 10% no compensa la pérdida de los primeros 3 meses del año, siendo mucho peor la dinámica relativa del jubilado que no cobra bonos".

La alternativa que plantea es que los jubilados "terminen el año con igual poder adquisitivo que en 2023", no diciembre contra diciembre, sino año contra año.

"Para que esto ocurra, dada la inflación proyectada para el resto del año, el gobierno debería dar un incremento del 25% en abril y también sumar la inflación de febrero, es decir un aumento del 41,5%", enfatizó.



Eso equipararía los ingresos con 2023 aunque "el jubilado sin bono terminaría el año con una pérdida del 16% respecto al año 2023", lo que sellaría el séptimo año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo para ese sector.



¿Recuperación en 2025?

Por otra parte, el especialista consideró que "si la inflación continúa bajando, en 2025 los haberes jubilatorios tendrían una mejora respecto al año 2024". De esta forma, en el caso de que se dé un plus del 25% en el mes de abril, las jubilaciones mínimas con bonos podrían mejorar un 16,6% respecto al año 2023 y 2024 , respectivamente (bajo el supuesto que la inflación siga descendiendo).

En el resto de jubilados, si bien mejorarían sus ingresos respecto a 2024, terminarían el año con un ingreso real todavía menor al de 2023, concretamente un 2,5% más bajo.