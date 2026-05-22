Anticipación de la jubilación en 2026: condiciones, edad mínima y cuánto se recibe. Fuente: IA.

La jubilación anticipada se establecerá como una opción para numerosos trabajadores en 2026, sin embargo, no todos la percibirán de la misma manera.

La edad mínima para acceder a ella varía en función de los años de cotización y optar por un retiro anticipado conlleva una reducción en la pensión, estipulada por coeficientes determinados por la Seguridad Social.

En España, los cambios introducidos de manera progresiva en la reforma de pensiones continúan impulsando una edad de retiro más elevada, aunque se permiten accesos anticipados bajo requisitos y penalizaciones específicas.

Estas modificaciones tienen como objetivo equilibrar la sostenibilidad del sistema frente al envejecimiento de la población.

Cambios en la jubilación anticipada

La jubilación anticipada voluntaria permite cesar actividades laborales antes de alcanzar la edad legal, aunque conlleva reducciones en la pensión.

A partir de 2026, la edad general para acceder a esta opción será de 64 años y 10 meses en caso de no contar con las suficientes cotizaciones.

Sin embargo, aquellos que hayan cotizado 38 años y 3 meses o más tendrán la posibilidad de solicitar la jubilación anticipada a partir de los 63 años, siempre que cumplan con el requisito mínimo de 35 años cotizados establecido para acceder de manera voluntaria.

Anticipación de la jubilación en 2026: condiciones, edad mínima y cuánto se recibe. Fuente: Shutterstock.

Estas edades corresponden al retraso gradual de la edad legal ordinaria de jubilación, que para el año 2026 será de 66 años y 10 meses para aquellos que no alcancen el periodo de cotización señalado, o de 65 años si sí lo alcanzan.

Consecuencias de las penalizaciones en la jubilación

Una jubilación anticipada reduce la cuantía de la pensión mediante los denominados coeficientes reductores. A mayor antelación respecto a la edad legal de retiro, mayor será la reducción.

Los coeficientes se determinan de acuerdo a los meses de adelanto y los años cotizados.

Anticipación de la jubilación en 2026: condiciones, edad mínima y cuánto se recibe. Fuente: Shutterstock.

Por ejemplo, anticipar la jubilación voluntaria hasta 24 meses antes puede implicar una reducción considerable, que algunos especialistas estiman en torno a un 21 % o más sobre la pensión teórica, particularmente si no se han alcanzado los 38 años de cotización.

Estos coeficientes impactan de manera permanente en el monto mensual que recibirás, por lo que una planificación adecuada respecto al momento de solicitar la jubilación es esencial para evitar penalizaciones excesivas.

Jubilación involuntaria: qué hacer, derechos y ayudas

La jubilación anticipada involuntaria o forzosa se efectúa por factores externos al deseo del trabajador, tales como despidos o ajustes de plantilla. A partir del año 2026, también será factible acceder a esta modalidad antes de alcanzar la edad legal, con límites y penalizaciones específicos.

A través de esta modalidad, se permite anticipar el retiro hasta 48 meses antes de la edad ordinaria. En 2026, las condiciones establecen que la edad mínima será de 62 años y 10 meses si se han cotizado al menos 33 años, o incluso 61 años para aquellos que hayan superado los 38 años y 3 meses de cotización.

Es fundamental reflexionar acerca de diversos factores antes de tomar la decisión de jubilación anticipada en 2026: