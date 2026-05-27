En esta noticia
La pensión es uno de los principales objetivos de millones de trabajadores en Colombia, ya que permite asegurar un ingreso económico estable durante la vejez. Para acceder a este derecho, las personas deben cumplir con una edad mínima y una determinada cantidad de semanas cotizadas al sistema pensional.
Sin embargo, muchas personas llegan a la edad de retiro sin haber alcanzado el total de semanas exigidas por la ley. Ante este panorama, existe una alternativa que permite sumar aportes con la pareja para acceder a una mesada mensual.
Se trata de la pensión familiar, un mecanismo contemplado en Colombia que les permite a los cónyuges o compañeros permanentes unir sus semanas cotizadas para obtener una pensión equivalente a un salario mínimo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.
Cuántas semanas se necesitan para pensionarse en Colombia en 2026
En Colombia, los hombres deben cumplir 62 años y reunir 1.300 semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez. En el caso de las mujeres, la edad mínima es de 57 años y para 2026 deberán acreditar 1.250 semanas, debido a la reducción gradual aprobada en el sistema pensional.
La disminución continuará de forma progresiva en los próximos años hasta llegar a las 1.000 semanas para las mujeres en 2036. Aun así, miles de trabajadores alcanzan la edad de retiro sin completar el tiempo exigido, lo que dificulta el acceso a una pensión individual.
Qué es la pensión familiar y cómo funciona en Colombia
La pensión familiar es una figura que les permite a dos personas unir sus semanas cotizadas para acceder a una única pensión cuando ninguno de los dos logró pensionarse de manera individual. Esta opción aplica para cónyuges o compañeros permanentes que cumplan con las condiciones establecidas por la ley.
El objetivo de este mecanismo es brindar protección económica a las parejas que, pese a haber trabajado y cotizado durante años, no alcanzaron por separado el mínimo de semanas exigidas. En estos casos, ambos pueden sumar sus aportes y recibir una mesada equivalente a un salario mínimo mensual.
Cuáles son los requisitos para acceder a la pensión familiar en Colombia
Para solicitar la pensión familiar, ambos integrantes de la pareja deben estar afiliados al mismo régimen pensional, ya sea Colpensiones o un fondo privado. Además, deberán pertenecer a determinados grupos del Sisbén IV y haber cotizado al menos el 25 % de las semanas requeridas al cumplir 45 años.
Otro de los requisitos fundamentales es que la suma de las semanas cotizadas entre ambos sea igual o superior a 1.300 semanas. Asimismo, deberán acreditar una convivencia mínima de cinco años antes de presentar la solicitud y cumplir con la edad de pensión establecida por la ley: 57 años para mujeres y 62 años para hombres.