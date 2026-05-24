Un hombre se jubila con 62 años y se emociona al ver su primer cobro de pensión: “Una magnífica y maravillosa paga”. (Fuente: Shutterstock).

A lo largo de toda su vida laboral, la mayoría de los trabajadores piensan en el día de su jubilación. En España, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 8 meses, pero aquellos que han cotizado al menos 38 años y tres meses pueden optar por una jubilación anticipada.

Esta segunda opción fue por la que optó Justo Márquez, un hombre de 62 años que cotizó durante más de 35 años en dos regímenes de la Seguridad Social: el Régimen General y el de autónomos. Este hecho le permitió retirarse de forma anticipada gracias a la decisión favorable del Tribunal Médico, que autorizó la moción. Según sus propias palabras, ahora podrá disfrutar de “una buena y maravillosa pensión”.

El pasado 22 de abril, el día que cumplió 62 años, Márquez compartió en su cuenta de TikTok(@justsanchez1) el momento en donde experimentó su jubilación anticipada. “Llevo prácticamente pocos días de jubilado, pero aun así en mi cuenta bancaria hoy se ha encontrado mi sueldo de pensionista“, explicó con emoción.

La satisfacción de Márquez fue palpable en su mensaje y no dudó en compartir con sus seguidores lo que este momento significó para él. “Hoy es un día de mucha alegría y mucho entusiasmo para aquellas personas que son pensionistas“, comentó consciente de la importancia del logro.

Un hombre se jubila a los 62 años y se emociona al ver su primera pensión. (Fuente: TikTok).

La conmovedora reacción de un hombre al jubilarse tras 35 años de labor

En diciembre del año pasado, tras someterse a las evaluaciones pertinentes, el Tribunal Médico le otorgó el permiso para acceder a la jubilación anticipada por motivos de salud, un procedimiento que resultó extenso, pero que finalmente tuvo su recompensa. Sin embargo, el primer pago que recibió resultó ser inferior a sus expectativas, ya que abarcaba únicamente los días del 22 al 30 de abril.

Al haber cotizado a la Seguridad Social bajo dos modalidades, como trabajador por cuenta ajena y como autónomo, Justo Márquez logró cumplir con los requisitos para acceder a la jubilación anticipada. “He estado cotizando más de 35 años a la Seguridad Social en ambas modalidades”, manifestó, enfatizando su dedicación a lo largo del tiempo.

No obstante, a partir de mayo recibirá el monto total correspondiente a un mes completo. Para determinar la pensión, se considera la cantidad de años cotizados y las bases de cotización de los últimos veinticinco años de actividad laboral, un sistema que asegura que el abono se adapte a la trayectoria profesional de cada persona.

Además, el jubilado aprovechó la ocasión para hacer un anuncio significativo respecto a sus planes futuros: “No tengo intención de adquirir más terreno, como había proyectado para continuar cultivando, porque mi intención es descansar apaciblemente”. Márquez precisó que había optado por reducir sus actividades en el campo, limitándose a la manutención de una pequeña finca.

Un hombre se jubila con 62 años y se emociona al ver su primer cobro de pensión: “Una magnífica y maravillosa paga”. (Fuente: Shutterstock).

Cómo gestionar la pensión de jubilación

Es crucial calcular la pensión y prevenir cualquier sorpresa, tomando en cuenta diferentes factores que influyen directamente en la cantidad final que se recibirá mensualmente. Aparte de la base reguladora y el número de años cotizados, son de suma importancia las cláusulas específicas de cada modalidad de jubilación. Para gestionarlos de forma eficaz, se sugiere seguir un proceso bien definido:

Cuando sea necesario formalizar la jubilación ante la Seguridad Social, este trámite puede llevarse a cabo de manera presencial o mediante el uso de internet.

Para realizarlo en persona, es imprescindible visitar una oficina de la entidad con cita previa y presentar el Documento Nacional de Identidad, junto con la documentación requerida. En la opción online, se puede acceder al portal oficial utilizando un certificado digital o Cl@ve permanente.