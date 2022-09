Horacio Rodríguez Larreta vs Juan Schiaretti: duelo de opositores en Marcos Juárez

Las elecciones que el próximo domingo se realizarán en Marcos Juárez, Córdoba, se fueron calentando con el transcurso de las semanas, al punto que en el día de hoy coincidieron dos aspirantes presidenciales al cierre de las respectivas campañas de sus candidatas a la intendencia.

En efecto, tanto Juan Schiaretti como Horacio Rodríguez Larreta se dieron cita el último día de proselitismo para respaldar, cada uno y por separado, a sus candidatas a la intendencia de la próspera localidad cercana del sur cordobés, cercana a la provincia de Santa Fe.

Con esta visita, Schiaretti completó el sexto o séptimo viaje en los últimos dos meses, demostrando el interés en recuperar Marcos Juárez para Unión por Córdoba. Luego de dos mandatos, el Gobernador se enfrenta al desafío de evitar convertirse en un "pato rengo" en su provincia, por eso no solo da el visto bueno a quienes buscan instalar su candidatura presidencial (hasta tiene conversaciones con el radical Facundo Manes al respecto), sino que se muestra activo para ampliar los éxitos electorales de su partido.







El alcalde viajó a Córdoba para apoyar a la concejal Sara Majorel

Rodríguez Larreta visitó Marcos Juárez después de Mauricio Macri, Gerardo Morales, Patricia Bullrich y los dirigentes más importantes de Juntos por el Cambio en la provincia (como el senador Luis Juez y el diputado Rodrigo De Loredo), que coincidieron en respaldar a Sara Majorel (presidente del Concejo Deliberante en representación de Juntos por el Cambio), quien medía bastante menos que Verónica Crescente, valorada por la población por su buena gestión como mano derecha de Pedro Dellarosa durante la pandemia.



El intendente se empecinó en respaldar a quien medía menos, Majorel, poniendo en riesgo la intendencia que había ganado por Cambiemos en 2014, virtual "kilómetro cero" de la coalición. Al año siguiente, en el 2015, Cambiemos compitió por la Presidencia de la Nación para llevar a Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Rodríguez Larreta viajó por segunda vez a Marcos Juárez este año y no dudó hacerlo de nuevo, a pesar de que no está garantizada la victoria. "Remontamos en las encuestas que nos daban 15 puntos menos de los que Sara tiene ahora y tenemos chances de ganar. Si perdemos, no será porque no lo intentamos", dicen cerca del Jefe de Gobierno porteño, quien viajó a Córdoba acompañado por su "equipo federal" integrado por el diputado Omar De Marchi, el ex diputado Marcelo Weschler y Augusto Rodríguez Larreta, hermano del candidato, entre otros.

Del lado de Schiaretti tampoco se anticipan en cantar victoria. "Es una elección muy pareja, el peronismo está a tres puntos, pero puede ganar cualquiera de los dos. Aunque para Juntos por el Cambio es una elección muy importante, pero para nosotros es otra elección municipal, donde la sorpresa sería que ganen nuestros candidatos", explicaron a El Cronista.

De hecho, Verónica Crescente es afiliada del PRO y para ser candidata de Unión por Córdoba, Schiaretti tuvo que habilitar una negociación con la dirigente que, finalmente, competirá bajo el sello "Unidos por Marcos Juárez".

Para algunos, la remontada de Sara Majorel se debe a las críticas al "transfugismo de Crescente, que eligió ser candidata a como dé lugar". Para otros, la gestión de Schiaretti y el respaldo que demostró que le dará a Marcos Juárez desde la Provincia, serán la clave que explique su victoria.

Por ahora, sin embargo, nadie quiere anticipar el final de la película. Hoy a las 20.30 Schiaretti cerrará la campaña y pocas horas después se prohibirá toda manifestación de campaña. Ambos precandidatos presidenciales ya anunciaron a los suyos que volverán a Marcos Juárez el domingo por la noche. Si ganan, claro.