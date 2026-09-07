Al cierre de los mercados de este lunes, 7 de septiembre de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.480. Esta cifra demuestra una variabilidad de -0,33% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 en relación a los días anteriores. Esto indica un aumento en su valor, sugiriendo una creciente demanda o presión en el mercado que podría influir en el comportamiento futuro de la moneda.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 36.72%, es mayor que la volatilidad anual del 33.71%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.535, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las condiciones para la compra de divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: