De Mendiguren: "Estamos desesperados por conseguir dólares"

En medio de una recomposición de las reservas del Banco Central gracias a la liquidación por el dólar soja, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, habló de su reunión con la UIA y aseguró que desde el Gobierno manejan "lo mejor que pueden" los dólares disponibles.

"No tenemos más dólares por distintas razones, entre ellas porque el Gobierno tomó la decisión de no cortar el gas en el invierno y en ese caso la industria hubiera parado. Es cierto que tuvimos falta de dólares por la cuestión energética en una economía que ya estaba sin reservas", sostuvo de Mendiguren en diálogo con la radio AM750.



El secretario que depende del Ministerio de Economía también describió que "ante la desesperación por la falta de dólares, de insumos, hay más nerviosismo; pero pongamos las cosas en su justo término, hay que entender desde dónde uno parte, se estaba sin reservas y con sectores que empujaban a una devaluación brusca presionando al default en pesos".

El Banco Central realizó varios ajustes al cepo como la prohibición de acceder a dólares por parte de quienes reciben subsidios y además subió las tasas de interés a niveles que compensan la alta inflación que se registra mes a mes. Con estas condiciones sumadas a la liquidación de los productores agrícolas se espera que engrosen las reservas del BCRA.

Dólar, salario y producción: las definiciones de de Mendiguren

"Estamos desesperados por los dólares", fue la dura respuesta que dio de Mendiguren al ser consultado sobre la posibilidad de un blanqueo para industriales, una medida que circuló como rumor en los últimos días.

"Para crecer necesitas dólares, para crecer necesitas mantener el poder adquisitivo del salario. Este es el primer plan de ajuste donde la decisión política es hacerlo manteniendo el poder adquisitivo del salario. Los ajustes anteriores tuvieron como variable de ajuste el salario", señaló.



Sobre la reunión que mantuvo ayer con los representantes de la Unión Industrial Argentina, el secretario detalló que "los industriales pidieron estabilidad, para alcanzarlo si no ayudan con los precios no se puede tener estabilidad, para buscar la estabilidad es responsabilidad de todos, también de la oposición".

Además, de Mendiguren tuvo una frase terminante sobre el reclamo de distintos sectores por un dólar especial al igual que ocurrió con el campo: "Con las economías regionales soy pragmático: ellos no tienen retenciones", por lo que quedó descartada esta posibilidad.

Por último, sobre los precios, aseguró que "no hubo devaluación brusca, no hubo default de la deuda en pesos, el dólar no fue a $400 y se trabaja para achicar la brecha", pero consideró que muchos se quedaron con los valores que surgieron de esas semanas.