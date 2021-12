Jorge Macri: "No lo veo a Mauricio tomando carrera para 2023"

Días después de asumir como ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri volvió a referirse a la interna de Juntos por el Cambio. El jueves, en su presentación, había sostenido que no era momento de hablar de candidaturas. Hoy se refirió puntualmente a una eventual postulación de su primo Mauricio Macri .

Jorge Macri asumió como ministro porteño: su estrategia y la de Rodríguez Larreta

"No lo veo a Mauricio tomando carrera para 2023" sostuvo hoy Jorge en diálogo con FM Millenium. El ex intendente de Vicente López sostuvo que imagina al ex presidente en un rol de mentor y no de candidato.

Sobre su primo, también afirmó que "no siento que Mauricio esté discutiendo un posicionamiento hacia afuera, lo veo trabajando en la unidad ".

Respecto al vínculo entre ambos, explicó que "Mauricio me ha ayudado muchísimo, nuestra relación está en un buen momento, muy maduro, honesto y sano . Hay una valoración de parte de él de lo que fue mi camino".

En relación a su nuevo cargo en la administración de Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri explicó que intenta "tomar responsabilidades más grandes para hacer un aporte en un país que está al límite del abismo".

En esa línea, agregó que llega a la ciudad para "hacer un aporte de gestión en función de mi experiencia, mi aporte desde conocer el conurbano . Fue una invitación que me hizo Horacio y me desafió".

Además, aseguró que no se trató de una compensación por haber bajado su candidatura y apoyar a Diego Santilli, sino que "la oferta de Horacio fue antes de las PASO" . En este sentido, explicó que el alcalde porteño "no me invitó para trabajar en una candidatura, me invitó para resolver problemas. Después si la gestión impulsa más su candidatura será una resultante de eso".

En su gestión porteña, Jorge Macri tendrá vínculo con los intendentes del conurbano bonaerense, la mayoría del Frente de Todos. En este sentido, lanzó un mensaje amistoso hacia uno de los jefes comunales con los que tendrá que dialogar.