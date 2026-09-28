Javier Milei desclasificará documentos de la dictadura militar que estuvieron ocultos durante años.

El presidente Javier Milei habló sobre la reorganización de la Quinta de Olivos y confirmó que la residencia oficial atraviesa un riesgo latente por la presencia de enemigos internacionales. Por eso, el mandatario dispuso una serie de modificaciones profundas en materia de seguridad para reforzar la protección del predio y remarcó que “hoy es una base militar”.

El referente nacional explicó, en diálogo con LN+, que tomó estas decisiones estratégicas debido a las amenazas externas. El presidente decidió desplazar a la administración civil para otorgar mayor control a las Fuerzas Armadas. Así, la Casa Militar asumió el control completo del lugar para proteger al líder del Ejecutivo .

Los cambios internos y la militarización de la Quinta de Olivos

La reestructuración interna implicó la salida del personal civil que desempeñaba tareas operativas y administrativas cotidianas. Por este motivo, el equipo del intendente del predio, Osvaldo Javier Sosa, dejó sus funciones de gestión dentro del lugar. En particular, la medida llevó a la renuncia del titular de la residencia.

La Casa Militar amplió sus tareas habituales de custodia y asumió el manejo total del personal de servicio. De esta manera, las fuerzas coordinarán las labores de cocina y la atención de Olivos.

Milei decidió militarizar la Quinta de Olivos.

Esta decisión busca concentrar todo el control operativo bajo un comando estrictamente especializado y apunta a garantizar que cada movimiento interno responda a protocolos de alta seguridad.

Milei remarcó que los enemigos locales son “de vigésimoquinto orden” en comparación a los que “ha granjeado internacionalmente”.

La justificación de Milei para los cambios

En la misma entrevista, el presidente explicó que algunas de las modificaciones tienen que ver con cambios que implican “cuestiones de seguridad mucho más profundas que en las condiciones que estaba la quinta”.

“Tengo algunos enemigos pesados en el mundo”, remarcó Milei y con ironía indicó que “los de acá son de vigésimo quinto orden”. “Los pesados son los enemigos que me he granjeado internacionalmente”, sentenció.