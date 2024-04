Javier Milei se diferenció de Bertie Benegas Lynch: "Frase desafortunada, funcional a los orcos"

El presidente Javier Milei se diferenció hoy del diputado de la Libertad Avanaza y uno de los referentes intelectuales del espacio libertario, Bertie Benegas Lynch, quien hace unos días se manifestó en oposición a la obligatoriedad de la educación. El primer mandatario dijo que fue una frase "desafortunada", en el marco de una entrevista donde sus dichos fueron "sacados de contexto", pero que terminaron siendo "funcionales a los orcos", la expresión que popularizó Mauricio Macri para referirse a los kirchneristas, izquierda y piqueteros, basándose metafóricamente en la figura de los monstruos de la saga de J.R.R. Tolkien, El señor de los Anillos.

Bertie Benegas Lynch.

"Es una frase absolutamente desafortunada, pero además sacada del contexto por una periodista que juega en contra sistemáticamente; es una periodista que vive hablando pestes...", dijo el primer mandatario y agregó: "Es un error de Bertie haber ido a ese lugar; acá lo que tenés que entender es que también los periodistas juegan, es decir, y juegan para destruir, claramente, es decir, hay un montón de periodistas que juegan para destruir; entonces no tenés que ir a darle nota a esos tipos porque no les interesa saber qué pensás, no les interesa tener una mejor visión de cómo funciona el mundo, les interesa ver qué definición te sacan para hacer daño".

"Eso los ´termos' lo entienden bárbaro, y los liberales, en este sentido, son bastante ingenuos; porque como nosotros consideramos que los liberales no somos manada, somos todos librepensadores, eso funciona para la academia, pero no funciona para el mundo de la política, porque es un juego suma cero", agregó el jefe de Estado