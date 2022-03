Javier Milei rechazó el acuerdo con el FMI: "Castiga al sector privado en favor de los parásitos"

Javier Milei, diputado nacional de Libertad Avanza, ratificó su rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló que "es una vergüenza seguir castigando al sector privado en favor de los parásitos".

"El acuerdo tiene problemas de inconsistencias técnicas graves, en lo teórico, lo empírico y en el diseño. No estoy dispuesto a aprobarlo desde lo técnico y muchísimo menos desde lo moral", sostuvo el economista.

Acuerdo con el FMI: Rodríguez Larreta lo considera muy malo y se inclina por la abstención



Javier Milei sortea su sueldo de marzo: cuándo será y cómo anotarse



En diálogo con Estudio Abierto, por Radio Rivadavia, el referente libertario consideró que lo que se propone es una "aberración".

"Tendría que ajustarse el sector público, pero lejos de eso aumenta el gasto público en términos reales y le reasigna el ajuste al sector privado", se quejó Milei.

Cristian Ritondo, sobre el acuerdo con el FMI: "Es una bomba de tiempo para el futuro"



Eduardo "Wado" de Pedro defendió el acuerdo con el FMI: "Evita la catástrofe económica"



En esta línea, lanzó: "Es una vergüenza esto de seguir castigando al sector privado en favor de los parásitos". "Este acuerdo con tal de evitar el default te convierte en un esclavo del Estado", concluyó el diputado nacional, que votará en contra del proyecto que envió el Poder Ejecutivo para cerrar la negociación con el organismo de crédito multilateral.

El acuerdo con el FMI se trata de un programa por dos años y medio con nuevas medidas, que serán negociadas con quien gane las elecciones de 2023. "Luego de intensas negociaciones, se logró cerrar con el FMI un acuerdo que le permite refinanciar los compromisos asumidos por el fallido programa Stand By", sostuvo el anuncio oficial.