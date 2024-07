Javier Milei rompió el silencio por la suba del dólar blue y cruzó al Gurú de la City por el "Plan Bonex"

Axel Kicillof y Máximo Kirchner hablaron por teléfono. El gobernador le ofreció al diputado y presidente del PJ de Buenos Aires compartir escenario pero el hijo de Néstor y Cristina Kirchner agradeció y se quedó en primera fila junto a intendentes amigos como Mayra Mendoza (Quilmes) y Julián Alvarez (Lanús) y el senador Eduardo 'Wado' de Pedro. No estuvo en la organización y no se subiría como ‘invitado'. El gobernador lo saludó durante su discurso. Fue una paz relativa y no hubo foto conjunta.Continuar leyendo