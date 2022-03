Javier Milei aseguró que se subirá a "la carrera presidencial" y criticó a las "palomitas tibias" de Juntos

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei afirmó hoy que está "dispuesto a correr por la carrera presidencial" y que tiene "armado el gabinete en las sombras", y sostuvo que "no puede tener nada con el ala de las 'palomitas tibias' de Juntos por el Cambio".

Al ser consultado en el canal Metro sobre una posible fórmula con la titular del Pro y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió que no sería "dentro de Juntos por el Cambio".

"Yo no puedo tener nada con la Unión Cívica Radical, es la Internacional Socialista. No puedo tener nada con la Coalición Cívica, son más de izquierda que los radicales. No puedo tener nada con el ala de las palomitas tibias de Juntos por el Cambio", explicó el referente del Partido Libertario y diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, consideró que tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal "son socialdemócratas" y por ende "más peligrosos que los otros", en alusión al kirchnerismo, "que por lo menos -dijo- son más sinceros".

También exhortó a quienes "ponen a la libertad en el centro de la escena" a asociarse entre sí y nombró al "peronismo federal, el peronismo republicano, el menemismo" y a los llamados "halcones" -el ala dura derecha del macrismo- aunque volvió a enfatizar en que una posible alianza "dependería que esa parte" abandonara "Juntos por el Cambio".