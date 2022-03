El pronóstico de Jaime Durán Barba sobre Javier Milei: "Sin duda puede ser presidente"

"Actualmente creo que el PRO necesita renovarse , porque si no se renueva va a pasar como sucedió con la coalición de la señora Michele Bachelet en Chile, que quedó cuarta en el resultado electoral. El mundo está cambiando a tal velocidad, que todos podemos quedar afuera", dijo el consultor Jaime Durán Barba, artífice de la candidatura presidencial de Mauricio Macri. Pero no se quedó ahí.



En un reportaje con Radio Rivadavia, el consultor político destacó la importancia de la novedad en materia política para ganar elecciones, del discurso disruptivo y dirigido a los problemas que vive la gente, y no hacia los políticos. Consultado por el periodista Luis Gasulla sobre la posibilidad de Javier Milei para llegar a la Presidencia, Durán Barba contestó, firme: "Sin duda".

Inmediatamente, el estratega ecuatoriano consideró que e l diputado libertario tiene chances porque "justamente está haciendo eso": se presenta como una novedad .

"¿Por qué gana Castillo en Perú? Hay una sola razón: porque no se parecía a los políticos, era un tipo exótico, con un discurso raro, y no sabe nada de lo que sabe un político. Se votó por alguien que no se parece a ningún político. En Chile sucedió lo mismo. Salió Boric, que no es tan fácil de clasificar, no es un izquierdista típico. No tiene el mismo discurso de hace 40 años. Desde el principio atacó a (Nicolás) Maduro, lo que ningún dirigente de izquierda se anima a hacer", puntualizó Durán Barba.

Acuerdo con el FMI: Milei dijo que los liberales votaron en contra porque el acuerdo "es una porquería"



El consultor no quiso mencionar qué dirigente veía bien posicionado para la candidatura presidencial en la coalición opositora. No mencionó a Horacio Rodríguez Larreta, ni a Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Facundo Manes, Gerardo Morales o Martín Lousteau, aunque se mostró muy al tanto de las discusiones que existen.

Efectivamente, tanto en el PRO en particular como en Juntos por el Cambio (JxC) en general hay un fuerte debate acerca del posicionamiento de Javier Milei , un outsider de la política que atrae a jóvenes sin experiencia política con sus apelaciones a la libertad y su fuerte crítica a lo que denomina "la casta", donde incluye tanto al peronismo como a la principal oposición.

Javier Milei le pegó al discurso oficial: "En Argentina hoy no crecés si no estás entongado con el Estado"



Como será candidato a diputado nacional por la Capital, el fenómeno quedó restringido al electorado porteño, pero en ese momento se tomó la decisión de no cuestionar su figura para no hacerlo crecer. Así fue que obtuvo 17% de los votos, un porcentaje que alcanzó con votos de ambas coaliciones, tanto del Frente de Todos (FDT) como de JxC.

Terminada la campaña legislativa, los principales estrategas de Rodríguez Larreta (entre los que no se encuentra Durán Barba), empezaron a explorar nuevas alternativas, ya que Milei empezó recorridas por las provincias con gran capacidad de convocatoria .

Cerca del Jefe de Gobierno porteño consideran que José Luis Espert alcanzó dos diputados para la Cámara de Diputados por impulso de la imagen de Milei. Al tiempo que se preguntan por sus fuentes de financiamiento, destacan la importancia que le otorga la dirigencia peronista de todo el país, sobre todo en los distritos donde podría sacarle votos a JxC.

¿Berni-Milei 2023? Curioso intercambio de elogios en la vuelta de Viviana Canosa a la televisión