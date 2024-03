Javier Milei anticipó que estará por debajo del 15%: "Es un numerazo"

A pocas horas de que se conozca el índice de precios, Javier Milei anticipó que la inflación de febrero estará abajo del 15%.

"Es un numerazo", destacó el presidente durante una entrevista televisiva, donde aseguró que el programa de estabilización que impulsó su gobierno "frenó una hiperinflación que nos dejaron plantada".

"En la primera semana de diciembre los precios crecían al 1% diario, anualizado eso te da 3700% de inflación. Nos dejaron plantada una hiperinflación", remarcó en diálogo con Crónica TV.

"En la última semana de diciembre hubo una retracción de precios como consecuencia de nuestro programa de estabilización. Al no generar emisión, no hubo validación de precios, la inflación de enero fue del 20%, y se espera que la de febrero sea menor", explicó.

Al hablar de la cifra que el INDEC dará a conocer este jueves a las 16, el libertario evitó dar el número preciso, pero adelantó que será menor al 15%.

"Parece que está debajo del 15 %, un numerazo, porque el consenso del mercado estaba por arriba. Si a eso le restas el arrastre estadístico, la suba de las prepagas y de las tarifas, al numero que veas esta tarde le tenés que restar como cinco puntos porcentuales. Cuando eso finalmente pase, vamos a estar hablando de una inflación de un solo digito", analizó el presidente.



Al ser consultado específicamente sobre los aumentos en prepagas y combustible, Milei indicó que serán los consumidores quienes convaliden esos incrementos.

"Si la gente no puede pagar esos aumentos, no lo convalidará con demanda. La economía no funciona con el método del kirchnerismo o de Moreno (Guillermo), que llamaban a los empresarios para decirle que bajen los precios. Diocleciano le cortaba la cabeza al que subía los precios y no funcionó. Tampoco funcionan los controles de precios", aseveró.