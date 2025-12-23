Javier Milei durante su asunción como Presidente de la Argentina. Foto: Archivo

A pocos días de terminar el año, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trazó el horizonte político del oficialismo y marcó posición en el conflicto con el PRO por las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN).

En declaraciones radiales, el legislador aseguró que el espacio libertario ya se encuentra abocado a la campaña de reelección del presidente Javier Milei para 2027, aunque descartó impulsar una reforma constitucional para habilitar un tercer mandato.

“Ya estamos en marcha trabajando por la reelección de Javier. Desde el 11 de diciembre de 2023 pensamos en un proyecto a 40 años”, afirmó Menem en una entrevista con El Observador.

El optimismo del oficialismo radica en los resultados obtenidos en las últimas elecciones legislativas, que interpretaron como un respaldo a la gestión de Milei.

Según reveló la última encuesta nacional de la consultora Trends, publicada por El Cronista, el gobierno de Javier Milei cierra el año con señales de recuperación en su imagen pública y con buenas noticias en lo que respecta a la recepción de sus reformas estructurales,

El sondeo reflejó que la gestión presidencial alcanzó un 51% de evaluación positiva frente a un 46% de opiniones negativas, lo que representa una mejora de 4 puntos porcentuales respecto al relevamiento anterior.

Por otro lado, Menem salió al cruce de las críticas del PRO por las designaciones en la Auditoría General de la Nación, que generaron un cortocircuito con el partido que lidera Mauricio Macri.

El espacio amarillo reclamó uno de los tres puestos que correspondían a la Cámara Baja, pero finalmente fueron asignados a Pamela Calletti —vinculada al gobernador salteño Gustavo Sáenz—, José Forlón del peronismo y Rita Mónica Almada de La Libertad Avanza.

“Se hizo todo como corresponde. Juegan las proporcionalidades políticas, la mayoría”, argumentó el presidente de Diputados, quien rechazó las acusaciones de irregularidad por el horario nocturno en que se realizaron las votaciones.

Según explicó, el timing se debió a las prioridades legislativas del momento, que incluían el tratamiento del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal.

Menem justificó los nombramientos por representación parlamentaria: “A LLA le corresponde un lugar porque tenemos más de 90 diputados. Si no nos lo daban, lo íbamos a judicializar. Al Justicialismo también le correspondía porque tiene la mayoría de los legisladores”.

A pesar del amparo judicial presentado por el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, para impugnar las designaciones, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, tomó juramento a los tres nuevos auditores, consumando así las designaciones cuestionadas por el principal aliado del oficialismo en el Congreso.