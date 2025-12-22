En esta noticia Fragmentación opositora y posible balotaje en 2027

El gobierno de Javier Milei cierra el año con señales de recuperación en su imagen pública y con buenas noticias en lo que respecta a la recepción de sus reformas estructurales, según reveló la última encuesta nacional de la consultora Trends.

Realizado entre el 4 y 9 de diciembre sobre 2000 casos, el sondeo reflejó que la gestión presidencial alcanzó un 51% de evaluación positiva frente a un 46% de opiniones negativas, lo que representa una mejora de 4 puntos porcentuales respecto al relevamiento anterior.

El 29% la califica como “Muy buena” y el 22% como “Buena”, mientras que el 35% se inclina por la opción “Muy malo” y el 11% por “Malo”.

La consulta también midió el estado de ánimo general de la población. El 48% manifestó sentimientos positivos sobre el futuro del país, superando por 10 puntos al 38% que expresó sensaciones negativas.

Esta mejora en el clima social contrasta con el panorama de hace tres meses, cuando el pesimismo dominaba la escena tras los comicios de medio término.

Sin embargo, las expectativas para la segunda parte del mandato mostraron un equilibrio más ajustado. El 47% declaró tener altas expectativas, apenas 5 puntos por encima del 42% que manifestó expectativas bajas. Además, un 9% se inclinó por creer que todo “va a seguir igual”.

Otro de los hallazgos más significativos del relevamiento es la receptividad que tienen las reformas estructurales. El 52% de los consultados consideró que avanzar con cambios en materia laboral y tributaria sería positivo para el país, contra un 41% que opinó lo contrario.

Al desagregar por tipo de reforma, la previsional lideró el apoyo con un diferencial de 36 puntos a favor (65% vs 29%), seguida por la reforma tributaria con 23 puntos (58% vs 35%) y la laboral con 12 puntos (52% vs 40%). La eliminación de las PASO, en cambio, mostró un saldo negativo de 3 puntos (45% vs 48%).

Los cambios en el gabinete nacional realizados tras las elecciones legislativas también recibieron una valoración ampliamente favorable. El 53% evaluó positivamente las nuevas designaciones contra un 36% de opiniones negativas, una diferencia de 17 puntos que refleja la aprobación ciudadana a los movimientos políticos del oficialismo.

La percepción sobre los principales problemas del país completó el panorama de preocupaciones ciudadanas. La inflación continuó liderando las menciones como el principal flagelo, seguida por la inseguridad y el desempleo. Estos temas estructurales aparecen como los desafíos centrales que el Gobierno deberá enfrentar en 2026.

Celeste Alonso

Fragmentación opositora y posible balotaje en 2027

En cuanto a la construcción de liderazgos opositores, la encuesta reveló una fragmentación notable.

Axel Kicillof emergió como el principal referente anti-Milei, aunque sin cifras contundentes que lo consoliden como líder único.

El gobernador bonaerense tiene un 40% de imagen positiva, mientras que la negativa escala al 56%, con un diferencial negativo del 16%.

El futuro electoral del espacio libertario también fue testeado. Si Milei decidiera buscar la reelección en 2027, su techo electoral se ubicaría en el 48%, según los datos de disposición a votarlo.

En un hipotético balotaje presidencial entre Milei y Axel Kicillof, el actual mandatario obtendría el 54% de los votos contra el 34% del gobernador bonaerense. La diferencia de 20 puntos consolida al líder libertario en el escenario de cara a una eventual reelección.