Gobernadores del norte arman su propio bloque aliado y pueden romper al peronismo

Frente a la inminencia del tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados y el recambio legislativo, Provincias Unidas definirá este miércoles el armado del nuevo bloque. Allí, se dará a conocer quién tendrá la presidencia antes de la jura de los nuevos legisladores.

Fuentes cercanas a los gobernadores que dieron a conocer este nuevo espacio en las elecciones legislativas, aseguraron a El Cronista que la definición del bloque que podrían integrar 17 legisladores se dará a conocer este miércoles.

Es el mismo día en que se da la jura de los nuevos Diputados y allí deberán definirse las presidencias de bloque. Este fue un punto de tensión la semana pasada, ya que entre los posibles integrantes del nuevo bloque está Encuentro Federal, quién hoy preside Miguel Ángel Pichetto.

Voces provinciales propusieron a la vicegobernador y ahora diputada Gisella Scaglia como presidenta del nuevo bloque conjunto, algo que no cayó bien al histórico dirigente.

Desde el lado de los gobernadores buscaron bajar los humos a la pelea y aseguraron que fue “una propuesta” pero que tampoco se definió.

El Cronista consultó con allegados al diputado de Encuentro Federal si se había definido la disputa en torno a la presidencia del bloque y no recibió respuesta.

Además, fuentes legislativas confirmaron a El Cronista que los bloques de Movimiento para el Desarrollo (MID), de Oscar Zago, y Coherencia de Marcela Pagano, estaban en conversaciones activas con el frente de gobernadores.

“Se acercaron de varios sectores”, confirmó una voz de la provincia de Santa Fe.

Sin embargo, lo más probable es que estos dos bloques formen parte del nuevo armado de los gobernadores del NOA, más dialoguistas y acuerdistas con el gobierno de Javier Milei.

“Los que se quieran sumar se pueden sumar siempre que estén de acuerdo con los principios, objetivos y método”, indicaron desde Provincias Unidas.

Asimismo, agregaron que el objetivo es “tener un bloque compacto” y no “sumar por sumar”.

Entre los gobernadores, crece la impaciencia por la obra pública y los mandatarios esperan que se incluyan en el presupuesto 2026 la distribución de los ATN y el impuesto a los combustibles.

Sin embargo, voceros del gobierno confirmaron que en el nuevo Presupuesto no incluirán el reclamo de los gobernadores por el reparto de los fideicomisos y los ATN.

En este sentido, desde el gobierno consideraron que igual tendrán el apoyo para a findes de diciembre tener el Presupuesto en la Cámara de Senadores.