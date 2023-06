Maximiliano Pullaro es precandidato a gobernador de Santa Fe por el Frente unidos para cambiar Santa Fe y en los últimos días quedó en el centro de la escena. Fue luego de que su principal rival en las internas, Carolina Losada, y la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lo señalaran por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En un mano a mano con El Cronista, el dirigente de Evolución Radical minimizó los señalamientos de las dos referentes de Juntos por el Cambio y se los adjudicó a una "campaña sucia".

Además, habló de la gestión del actual gobernador, Omar Perotti, y aseguró que hizo "el peor gobierno desde el advenimiento de la democracia" y dio pistas sobre cómo combatiría el narcotráfico, que azota puntualmente a Rosario, en caso de ser electo gobernador.

-En las últimas horas, tanto Elisa Carrió como Carolina Losada apuntaron contra usted por supuestos vínculos con el narcotráfico. ¿Qué les responde?

-A ver, no es una respuesta a ellas. Creo que por una cuestión preelectoral no pueden salir a ensuciar o a embarrar a personas. Son las mismas personas que hasta hace un tiempo estábamos trabajando juntos. Muchas de ellas, incluso, hablaban muy pero muy bien de mí. Decían que estábamos construyendo juntos un programa de gobierno para la provincia. Carrió hizo una mención, no en una denuncia, sino en una declaración.

-Y Losada dio a entender que era el candidato del narcotráfico...

-No. Lo que dijo es que ella no era la candidata del narcotráfico. Si hubiese dicho que yo era el candidato del narcotráfico, le meto una querella .

-Lo que plantea Carrió es que cuando era ministro de Seguridad no denunció a Alejandro Druetta, jefe policial de aquel entonces que fue condenado a 10 años de prisión por narcotráfico, ¿cuál es su respuesta?

-Que cuando me anoticié de la comisión de un delito, en 24 horas lo pasé a disponibilidad y cuando fue imputado, en 24 horas lo saqué de la policía.

-¿Le atribuye esta "campaña sucia" a que encabeza las encuestas hoy?

-De parte de los adversarios internos, por supuesto.

-Hasta hace poco, ustedes venían trabajando juntos con la Coalición Cívica. De hecho hay fotos. ¿Qué pasó que a último momento la CC decidió ir por afuera del Frente de frentes?



-Indudablemente no compartían el esquema político que estábamos acordando en la provincia y se salió del frente que hemos armado.

Hasta hace poco, la Coalición Cívica venía trabajando con Pullaro.

-¿No tiene que ver con la conformación de las listas?

-No, no tenemos idea porque veníamos trabajando juntos y de un momento a otro dejaron de hacerlo.

-En la conferencia de prensa que dio en la mañana del lunes dijo que no iba a hablar mal de sus adversarios, pero destacó que usted siempre vivió y va a seguir viviendo en Santa Fe. ¿Fue un palito para Losada?

-No. Hablo de mis fortalezas.

-¿Es una debilidad no vivir en Santa Fe?

-No hablo de otra persona, hablo de mí. No estoy hablando de nadie en particular.

-En las elecciones de 2021, se impuso Carolina Losada en las PASO para senadores, ¿por qué cree que en esta oportunidad le ganaría?

-Por la experiencia de gestión. Los problemas de Santa Fe son serios .

-¿Habrá debate con Losada y Mónica Fein [también candidata del Frente unidos para cambiar Santa Fe]?

-Estamos concentrados en tener un debate con el kirchnerismo, fundamentalmente. Y si hay un debate con los candidatos del kirchnerismo, desde luego que también vamos a participar. Para nosotros el debate no es con nosotros, sino con el kirchnerismo.

-¿Pero cómo se diferencia de cara a las PASO, de Fein y de Losada?

-Particularmente por eso, por quién enfrenta mejor el modelo nacional y provincial.

-¿Tiene chances el peronismo en Santa Fe?

-No, ninguna. El peronismo está en retirada en el orden nacional y provincial.

-¿Qué balance hace de la gestión Perotti?

-El peor gobierno desde el advenimiento de la democracia. Fracasó en todos los temas; subejecuciones presupuestarias en todo; retroceso en salud, educación y un retroceso increíble en materia de seguridad, que son los principales temas. Y también, falta de inversión en obra pública; no hubo un proyecto político de provincia y no hubo una defensa de la producción ante los embates del gobierno nacional.

-¿Qué tipo de embates?

-Por ejemplo, la baja del corte del biodiésel; el cierre de las exportaciones de carne; el aumento de las retenciones a la harina y el aceite de soja; la administración de la hidrovía.





Campaña

-¿Por qué lo deberían votar los santafesinos?

Porque soy la persona que más experiencia tiene, porque estoy preparado para gobernar, porque tengo el carácter, tengo los equipos, porque siempre viví, crecí y trabajé acá, y porque conozco los problemas de la provincia como ninguno.

Pullaro dio pistas sobre cómo combatir el narcotráfico en Rosario.

-¿Cómo encararía el narcotráfico? ¿Por dónde hay que empezar?

-Tres cosas: ley de narcomenudeo, policía especial para combatirla, policía especializada que combata el microtráfico; levanto el esquema preventivo de la policía, retomo investigaciones criminales y controlo la cárcel.

-¿Le preocupa que no haya igual signo político a nivel país, para encarar la lucha contra el narcotráfico? ¿Eso podría ser una complicación a la hora de dar la pelea?

-No me imagino que pueda ganar otro partido que no sea Juntos por el Cambio en el orden nacional.

-Le adjudican a la gestión de Perotti el crecimiento del narcotráfico.¿Qué hizo mal?

-Totalmente. No persiguió a las organizaciones narcocriminales; liberó el servicio penitenciario y permitió que se comentan delitos desde ahí; bajó el nivel preventivo de policía en calle por errores en la conducción política de la policía.

-¿Y qué cuestionamientos le hace al gobierno nacional?

-La falta de presencia en la provincia de Santa Fe, y la falta de un plan de seguridad en el orden nacional.

Pullaro apuntó contra el Gobierno por la falta de un plan de seguridad a nivel nacional.

-Más allá de la problemática del narcotráfico, que es el tema que mayor resonancia tiene a nivel nacional, ¿por dónde encararía su gestión? ¿Qué temas abordarías primero?

-Primero, el tema producción, para lograr que explote la provincia de Santa Fe, como no lo ha hecho hasta ahora. Se necesita una alianza gobierno, campo e industria. Tenemos una industria muy potente y un campo muy potente. Y, por supuesto, políticas educativas. Hubo un retroceso significativo en los últimos tres años y medio.

-¿Y qué le aporta Gisela Scaglia a la fórmula?

-Primero, que es de otro partido, el PRO. Y en segundo término, nació y se crió en el campo, en el sector norte de la provincia.