Inseguridad, otra grieta entre Rodríguez Larreta y Bullrich: propuestas y especialistas que los asesoran

El mensaje que algún sicariato envió a la familia Messi no solo tuvo un impacto global, poniendo a la ciudad de Rosario en una escala desconocida para el país, sino que obligó a la dirigencia política nacional a poner el tema en el primer lugar de la agenda.

Debate sobre la grieta en el PRO: similitudes y diferencias entre Larreta, Bullrich, Vidal y Macri

Designación clave: de secretario de Mauricio Macri, a jefe de campaña de María Eugenia Vidal



Diferencia con Bullrich: Rodríguez Larreta descarta el uso interno de las Fuerzas Armadas

Entre el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (Evolución Radical) y el diputado Gabriel Chumpitaz (PRO), que suenan como candidatos a gobernador y a intendente de Rosario respectivamente hay un plan acordado, escrito y en debate permanente con los rosarinos y santafesinos. Pero en paralelo, a nivel nacional de Juntos por el Cambio, las dificultades de diálogo entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich impiden un mensaje unificado hacia la población.

El Gobierno descartó el uso de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico: qué motivos dio



En diálogo con El Cronista, Chumpitaz aseguró que "entre 2015 y 2019 se realizó un comando conjunto entre Nación y la provincia de Santa Fe, que funcionó con gran eficiencia a pesar de la diferencia del color político, y se logró bajar el delito en un 40%". El gobernador era el ya fallecido Miguel Lifschitz, el ministro santafesino Pullaro y Bullrich la ministra de Nación.

Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad de Santa Fe y actual precandidato a gobernador

El proyecto acordado por la oposición en el distrito parte de "sitiar Rosario" con fuerzas federales, bajo "una planificación estratégica", con anillos perimetrales, operativos relámpago y detención de los que cometen cualquier delito, empezando por los motochorros".

Bullrich no está en desacuerdo con ese planteo, pero considera que es "poco, muy poco en relación a los problemas que ya se están viviendo". Directamente, la presidenta del PRO propone involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en las zonas más calientes del país, incluyendo Rosario y su zona de influencia. Ni Pullaro, ni Chumpitaz, ni mucho menos Horacio Rodríguez Larreta están de acuerdo con ella.

Qué opina Horacio Rodríguez Larreta

"Las Fuerzas Armadas no están preparadas ni están entrenadas (para las tareas de seguridad). Creo que tenemos que hablar en serio, no con título", dijo el Jefe de Gobierno de la Ciudad. Criticando a su archienemiga por la candidatura presidencial sumó otra declaración contra Bullrich: "hay que laburar, tenemos una alternativa para que las Fuerzas Armadas vayan a las fronteras, para de alguna manera sellar las fronteras, y liberar a la Gendarmería, que sí está preparada para esa actividad de la calle, y ponerla en los lugares más calientes, que es en Rosario, en el conurbano bonaerense y en Córdoba, donde cada vez escucho más inseguridad".

Al abogado Fernando Soto, ex director de Proyectos, Evaluación de Normas y Cooperación Legislativa del Ministerio de Seguridad, actual asesor de Bullrich, no le preocupa la falta de respaldo en la dirigencia. "Lo mismo decían cuando queríamos traer las pistolas Taser, y ahora todos consideran que es la mejor solución en materia de seguridad en las grandes ciudades", aseguró ante El Cronista.

Además de ex funcionario de Bullrich, Soto representó al policía Luis Chocobar, el policía que mató a un delincuente tras un robo violento a un turista en La Boca.

"Las Fuerzas Armadas no tienen hipótesis de conflicto interno, tienen 30 mil efectivos, un presupuesto que es muy limitado pero que no responde a ninguna necesidad urgente de la población. Nosotros venimos estudiando desde que estábamos en el Ministerio de Seguridad la intervención militar en la lucha contra el narcotráfico como respaldo logístico de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales", agregó.

Y puntualizó que "las fuerzas armadas de hoy están perfectamente alineadas con el poder político, sus efectivos nacieron en democracia, no tienen nada que ver con las que actuaron en la década del 70. No vemos la razón para que no puedan participar de la lucha contra el narcotráfico bajo las órdenes del Presidente de la Nación. En mi opinión, incluso, no habría que modificar la ley".

Pullaro, en cambio, piensa que las Fuerzas Armadas deben "cuidar la frontera, controlar el ingreso de narcóticos, y que sea la Gendarmería la que tenga responsabilidades de seguridad en los territorios, sin la culpa que suelen demostrar los sectores más progresistas, que por prejuicios ideológicos no tienen capacidad de implementar políticas eficientes en la materia: el que mata, tiene que estar preso".

Patricia Bullrich con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti



De visita por Lanús, acompañando al intendente Néstor Grindetti, Bullrich insistió con su postura. "Cuando un territorio está tomado, como Rosario, y se vive bajo la ley narco, el Estado tiene que recuperar el territorio y es necesario ir con todas las fuerzas", dijo junto al también candidato a gobernador, uno de los tres que impulsa la presidenta del PRO.

Esta misma semana, la ex ministra de Seguridad visitó Rosario y allí habló de las políticas puntuales que desplegó. Por ejemplo, recordó que había conformado una Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que fue eliminada por su sucesora, Sabina Frederic, apenas asumió el cargo.



Prometió, además, que "vamos a hacer inteligencia y a perseguir uno por uno los sicarios, como en su momento, cuando llegamos a hacer hasta 70 allanamientos diarios para llevarlos a la justicia".

Rodríguez Larreta, por su lado, siguió diferenciándose. "Mi propuesta es un Gobierno nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3000 gendarmes persiguiendo a los narcos, mientras las Fuerzas Armadas blinden nuestras fronteras", posteó en sus redes sociales.

Hasta hace pocos meses, el ideólogo de la política de seguridad del alcalde porteño era su ministro Marcelo D'Alessandro. Pero el funcionario entró en una suerte de ostracismo, con pedido de licencia incluido, tras la revelación de chats que causaron polémica.

D'Alessandro, sin embargo, levantó el perfil en los últimos días para reivindicar el uso de las pistolas Taser.

Báez Sosa, las cajas negras de la policía y críticas a Sergio Berni: declaraciones explosivas de Sabina Frederic



La agenda paralela de Wado de Pedro, el mayor adversario interno de Alberto Fernández



"La agenda de seguridad es prioritaria. La situación no da para más", le dijo Diego Santilli a El Cronista días atrás. Según su visión, existe "una decisión política de no resolver el tema y cuando el Estado se retira, avanzan los mafiosos".

El diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires incluso viajó a Rosario para reunirse con el intendente Pablo Javkin. "El Gobierno protege mucho más al delincuente y deja sola a la víctima", se quejó el diputado.

Santilli, precandidato a gobernador bonaerense, pertenece al grupo de dirigentes que lleva el tema adelante en sus discursos públicos. Fue ministro del área en la Ciudad de Buenos Aires.