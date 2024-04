Interna: Martín Menem desconoció a Marcela Pagano al frente de una comisión clave de Diputados

A menos de 24 horas de que se conociera la versión final de la nueva Ley de bases, el tema fue tapado por las internas de La Libertad Avanza, que quedaron expuestas en una reunión de comisión que debía ser un trámite. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desautorizó al jefe de bloque de La Libertad Avanza Oscar Zago y desconoció a Marcela Pagano como presidenta de la comisión de Juicio Político tras haber sido votada por el cuerpo.

El escándalo, que se produjo mientras los hermanos Milei se encuentran de gira por los Estados Unidos, estaba siendo transmitido por el canal de YouTube de Diputados, pero se interrumpió de manera intempestiva. Minutos después, el link fue levantado de la red social. En tanto, el PRO logró esquivar el escándalo.

El escándalo se desató pasadas las 11 de la mañana. Para esa hora, habían sido convocados los integrantes de la comisión de Juicio Político. Estaba todo dicho: la libertaria Marcela Pagano sería ungida presidenta de una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados. Vía WhatsApp, Milei le había dado el OK a Zago con la postulación de la experiodista.

A las 11.02, cuando los diputados ya estaban en el salón ubicado en el tercer piso del anexo de la Cámara, a las casillas de mail de los diferentes bloques les llegó un mail firmado por el secretario de la comisión Miguel López. "Por indicación del señor presidente de esta HCDN, se suspende la reunión constitutiva de esta comisión", rezaba el correo. Tres minutos antes, a las 10.59, un mensaje similar había sido remitido a los diputados de la comisión el propio Menem.

A las 11, el secretario de la comisión anunciaba a los presentes que el encuentro se suspendía. Minutos antes, una de las diputadas libertarias, que no forma parte de la comisión, se había apersonado en el salón para hacer el mismo anuncio. "Lilia Lemoine llega antes de que recibamos los mails y nos dice: ‘Se tiene que suspender la comisión'", relató la diputada Pagano a El Cronista. Y remató: "Se ve que Lilia tenía un adelanto" .

Ante el rechazo de la oposición de levantar la reunión, cuando el quórum ya estaba, el encuentro siguió adelante. Unión por la Patria planteó que si el oficialismo no tenía responsabilidad "moral", no les podían conceder la presidencia de esa comisión. Amenazaron con someter el tema a votación. De haber reunido tres votos extra, el bloque que conduce Germán Martínez podría haber quedado al frente del cuerpo que tiene la llave para destituir al Presidente .

Así fue que Zago propuso a Pagano como presidenta, a Paula Oliveto (HCF) como vicepresidenta primera y a Leopoldo Moreau (UP) como Vice segundo. Los nombres se sometieron a votación y reunieron los votos suficientes.

"Las autoridades de las comisiones las sabíamos desde hace 10 días, yo me postulé hace un mes", aseguró Pagano . Y detalló que "Zago habló el sábado con Milei y teníamos el OK". La bonaerense se mostró tranquila de haber preservado para el oficialismo la presidencia de Juicio Político. "Si el kirchnerismo sometía el tema a votación, perdíamos", subrayó, para luego aseverar: "Yo no voy a hacer que el Presidente pierda la comisión".

"No sabemos qué fue lo que pasó", aseguró la periodista. Y resaltó que el tema había sido resuelto mientras el presidente Javier Milei se encontraba en la Argentina.

La ley ómnibus, obnubilada

El objetivo de los libertarios era que fuera la ley de bases el tema de agenda en estos días, luego de que el oficialismo enviara el borrador final la noche del martes.

También buscan que la gira del Presidente por los Estados Unidos copara la agenda. En lugar de eso, la interna entre Menem y Zago volvió a salir a la luz.

Es sabido que el riojano y el porteño mantienen una relación tensa. Más de un libertario brega porque la silla de Zago sea ocupada por otro diputado. Según dicen en el entorno de Zago, el riojano argumentó que no acompañaba la candidatura de Pagano porque Karina Milei no la quiere en ese lugar. "Que me llame Karina", habría sido la respuesta del porteño. El llamado jamás llegó.

Complicaciones en la transmisión

Mientras los diputados se debatían si la reunión tenía o no validez, y si Menem o el secretario del cuerpo tenía la potestad de suspender el encuentro, la transmisión a través de la cuenta oficial de YouTube de la Cámara se vio interrumpida. Lo mismo ocurrió en la señal de cable Diputados TV.

Fuentes del oficialismo aseguraron que la transmisión se interrumpió por la inexperiencia de los técnicos a cargo de la misma. Minutos después, el link de la comisión había sido levantado de la cuenta de YouTube. El fundamento del entorno de Martín Menem es que "no había habido comisión". Todo esto pese a que desde el departamento de Fotografía de la Cámara ya les habían enviado fotos de la reunión a los legisladores.

Los argumentos de Menem

"En el caso concreto de la Comisión de Juicio Político, una vez conocida la nómina de sus integrantes, varios legisladores me manifestaron su disconformidad con tal integración y la necesidad de un replanteo en tal conformación", explicó el riojano a través de su cuenta de Twitter.

Y continuó: "Minutos antes de que se constituya la Comisión, y con el objetivo de buscar los consensos necesarios para una nueva integración, se dispuso desde esta Presidencia, suspender la convocatoria y posteriormente, citarla para el día jueves 18 de abril a las 11:00 hs".

SOBRE LA CONSTITUCION DE LA COMISION DE JUCIO POLITICO.



En la sesión preparatoria del 07/12/23, el pleno de la Cámara, facultó a esta Presidencia a conformar las comisiones permanentes del art. 61, con arreglo a lo dispuesto en el art. 29 del Reglamento interno.



En base a esa... — Martin Menem (@MenemMartin) April 10, 2024

El asunto es que la convocatoria se hizo luego de que Pagano fuera electa autoridad de la comisión. Y, un detalle, lleva la firma del secretario Parlamentario de la Cámara, Tomás Figueroa, cuando quien tiene la facultad de hacerlo es solo el secretario de la comisión.

"No podemos desconocer que la convocatoria la hace el secretario de la comisión", dijo Pagano, dando a entender que no participaría de esa reunión convocada por Menem.

"Los actos posteriores al levantamiento formal de la reunión, carecen de validez reglamentaria, no hay acta constitutiva válida ni autoridades formalizadas para efectuar citaciones o notificaciones. En todo caso, las mismas deberán ser nominadas y electas en la reunión a llevarse a cabo el día jueves 18 de abril", remató Menem.

El PRO se despegó del escándalo

Los diputados del PRO pegaron el faltazo al encuentro. Ninguno de los cinco diputados que integran la comisión asistieron a la reunión.

"Hablé con Martín Menem y me dijo que la suspendían porque no tenían definido todavía la Presidencia, por eso les dije a los míos que no vayan", le explicó el jefe de la bancada, Cristian Ritondo a El Cronista.