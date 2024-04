La trama de cruces y sospechas detrás de la salida de Zago y la decisión que tomó Karina Milei

El escándalo que se desató ayer en torno a la designación (o no) de la diputada Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, que derivó en el desplazamiento de Oscar Zago de la presidencia del bloque oficialista, expuso las internas en La Libertad Avanza.

Al mismo tiempo, los motivos que generaron la polémica parecería ser un botón de muestra del armado político que está pergeñando la hermana del presidente Javier Milei, Karina , de cara a las elecciones del año que viene .

A exactamente cuatro meses del desembarco de los libertarios al Gobierno, la fuerza que conduce Milei dejó en evidencia las fuertes divisiones que existen puertas adentro.

Mientras el Presidente y su hermana se encontraban de gira por los Estados Unidos, Zago fue desplazado de la presidencia del bloque oficialista en Diputados. El porteño resultó eyectado luego de haber desobedecido al presidente de la Cámara, Martín Menem.

Zago desoyó la orden de Menem de desactivar la reunión de comisión. No solo eso, propuso a Pagano como presidenta de la comisión pese a que el riojano le habría hecho saber que 'El jefe', como le dicen a Karina, no avalaba la postulación de la periodista para la presidencia de una comisión tan sensible como es la de Juicio Político. Nada menos que aquel ámbito de trabajo que tiene la potestad de poner en marcha el procedimiento para destituir al Presidente de la Nación.

Las explicaciones que dieron algunos de los diputados que dicen haber hablado con Milei en la misma mañana de ayer fueron que el libertario quería a alguien de su "riñón" al frente de esa comisión. Zago aseguró, en cambio, que tenía el aval para postular a Milei.

Las fichas de Karina Milei estaban puestas en 'Bertie' Benegas Lynch, el bonaerense que tiene la confianza de la mesa chica de Milei, pese a que en los últimos días quedó en el centro de la escena pública por su descreimiento en la obligatoriedad de la educación.

La marcha atrás con Pagano y el desplazamiento de Zago parecerían responder a la misma lógica que en su momento primó a la hora de elegir a Menem al frente de la Cámara baja, en detrimento de Cristian Ritondo (PRO) y Florencio Randazzo (Hacemos Coalición Federal). ¿Cuál fue? Poner a un libertario de pura cepa . Menem es el presidente del partido LLA en su provincia.

Ahora se repite el mismo patrón: el sucesor de Zago, que cuatro meses atrás era el único diputado con experiencia parlamentaria gracias a su paso por la Legislatura porteña, es Gabriel Bornoroni . Es decir, el flamante presidente de La Libertad Avanza en su provincia, Córdoba.

El rol de Karina detrás del Zago-gate

Mientras Javier Milei se concentra en su agenda, delegó el armado de su partido a nivel nacional en su hermana y los primos Eduardo 'Lule' y Martín Menem. Entre otras cosas porque el propio Presidente reconoce públicamente su desinterés en "la rosca" política.

Al menos por ahora, los movimientos de la tríada parecerían ir en pos de fortalecer al joven partido libertario . El razonamiento para no confluir con el PRO fue: ¿para qué sumarlos si ya tenemos a sus votantes?

Ahora, ese mismo esquema parecería repetirse hacia el interior del país. Con vistas al año 2025, los Menem y Karina no quieren depender ni verse condicionados por los partidos provinciales a los que debieron apelar el año pasado, para dar la pelea en las elecciones nacionales.

La mira está puesta en sumar un importante caudal de legisladores nacionales para dejar atrás la debilidad parlamentaria que hoy tanto condiciona al oficialismo.

A cuatro meses de haber arribado a Casa Rosada, el Gobierno sigue sin poder sacar ninguna ley. Y el mega DNU 70/23 es una espada de Damocles. Luego de haber sido rechazado en el Senado, la oposición "no dialoguista" trabaja para reunir los votos y así voltear, por primera vez en la historia, un Decreto de Necesidad y Urgencia. Los números todavía no están, pero reunirlos no parece imposible.

A cuatro meses de asumir como Presidente, el bloque oficialista podría sufrir una sangría a cuatro meses de gobierno. " Sigo perteneciendo al frente con mi partido político ; se hará un bloque seguramente", deslizó Zago en las últimas horas.