Explota LLA en una provincia clave: denuncian autoritarismo y piden intervención urgente

Afiliados, simpatizantes y referentes de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia del Chaco elevaron un pedido formal a la secretaria general del partido, Karina Milei, para reclamar la "intervención inmediata" del distrito. Curiosamente, Chaco es la única elección provincial hasta ahora donde los libertarios confluyeron y triunfaron en las elecciones locales en un frente político con el oficialismo de gobernador Leandro Zdero en mayo . Pero también es uno de los distritos en el foco de la interna libertaria a nivel nacional de cara a octubre.

El documento, fechado el 20 de junio y acompañado por más de 300 firmas, apunta directamente contra el actual presidente partidario provincial, José Alfredo "Capi" Rodríguez , a quien acusan de haber sido designado "de facto" y de ejercer una conducción "autocrática", sin sustento democrático ni legitimidad de origen.

Los detractores internos cuestionan que LLA Chaco, como otras expresiones libertarias locales, fueron enhebradas de manera rápida para cumplir el requisito de la representación en cinco provincias y constituir la fuerza nacional. Y ahora se pagan las consecuencias de esas desprolijidades. Chaco es una de las provincias donde los libertarios podrían ganar espacio en el Senado en octubre si replican la alianza de mayo con el gobernador.

" Nos dirigimos respetuosamente a la conducción nacional del partido para expresar nuestra profunda preocupación por la grave situación institucional que vive nuestra organización en la provinci a", comienza la nota, que solicita una intervención urgente "movilizados por el compromiso con los principios democráticos y el respeto irrestricto de la libertad". La nota fue dirigida incluso a los Whatsapp de las autoridades nacionales de LLA, Karina Milei y Martín Menem, a principios de esta semana.

Entre los fundamentos que sostienen el pedido, el grupo denunciante encabezado por el excandidato a diputado Arnaldo Soria alerta que se está vulnerando el espíritu participativo previsto en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. " Se vulnera el espíritu democrático y participativo previsto en la Ley N° 23.298, que en su Artículo 7 establece la obligación de asegurar la vida interna, la participación igualitaria de los afiliados y el derecho a la información ", remarcan.

Una de las primeras irregularidades señaladas es la falta de acceso a la carta orgánica del partido, que -según denuncian- nunca fue difundida entre dirigentes ni afiliados. " La carta orgánica del partido no se ha dado a conocer a los dirigentes, no fue puesta a disposición ni difundida entre afiliados, adherentes y/o personas que desean sumarse ", advierten, y añaden que esto " impide el conocimiento pleno de los derechos y deberes de los miembros " y obstaculiza la incorporación de nuevos interesados.

También plantean trabas deliberadas al proceso de afiliación. "Quienes desean sumarse al partido enfrentan serias dificultades para formalizar su inscripción", sostienen. En particular, apuntan que s e le impide afiliarse a toda persona "que no responde al actual presidente provincial", que "no simpatiza con él, no acata ni avala su autocracia, o incluso no enaltece su figura personal o política". La consecuencia, según los firmantes, es que " muchas de nuestras fichas de afiliación duermen en el olvido y/o fueron descartadas sin razón alguna ".

Los denunciantes consideran que esta práctica configura una "grave violación al derecho constitucional de libre asociación y participación", en referencia a los artículos 14 y 38 de la Constitución Nacional, además de contradecir los principios democráticos que deben regir el funcionamiento partidario.

La nota también menciona la falta de construcción territorial genuina: " No se realizan las gestiones adecuadas para la conformación territorial legítima del partido; menos aún la constitución de autoridades en cada ciudad o localidad; impidiendo así que la elección de miembros y representantes sea libre, democrática y con la participación genuina de la base afiliada ".

Otro punto crítico tiene que ver con la "presencia de dirigentes cuestionados" por las bases y, en algunos casos, "investigadas judicialmente". Aseguran que la permanencia de estas figuras contradice el principio de "ficha limpia" y daña la credibilidad del espacio.

Pero el eje de mayor tensión interna es la forma en que se definen las candidaturas. " Nos oponemos rotundamente a la designación de candidatos de manera arbitraria" , afirman. Según los firmantes, persisten "prácticas de designación digital, donde los representantes se eligen por afinidad o intereses particulares del Sr. José Alfredo Rodríguez o del diputado nacional por Chaco, Carlos Daniel García ", sin participación de las bases.

La acusación guarda relación con la próxima conformación de las listas en Chaco, luego de una elección provincial en la que LLA convergió con el frente que lidera el gobernador local, Leandro Zdero. Los denunciantes acusan, en diálogo con El Cronista, que el objetivo de Rodríguez es presentarse como candidato en octubre. De ahí que el texto concluye con una advertencia política: " No acompañaremos la posible candidatura de Alfredo Rodríguez en las próximas elecciones nacionales ".

También critican lo que describen como un "hermetismo" interno que impide la circulación de ideas: "A l permanecer la organización hermética y cerrada, se obstaculiza la difusión de las ideas fundamentales que inspiran nuestro proyecto nacional y que, bajo el liderazgo de Javier Milei, buscan transformar el país ".

Por último, aseguran que muchos referentes fueron directamente expulsados sin justificación. "Fuimos muchos los referentes de toda la provincia que fuimos expulsados del partido de manera totalmente arbitraria e improcedente, por no estar de acuerdo con la forma de manejarse por parte del actual presidente del partido".

En base a todo lo expuesto, el documento reclama que se garantice la "vida interna democrática", la "transparencia de gestión" y el "respeto irrestricto de los derechos de los afiliados y ciudadanos interesados". Los firmantes solicitan que la conducción nacional tome cartas en el asunto para " restablecer el orden institucional interno, garantizar una participación abierta y transparente" y permitir que todos los que comparten las ideas libertarias puedan sumarse y construir "una alternativa legítima y representativa".

Hasta el momento, desde la conducción nacional de La Libertad Avanza no hubo respuesta pública. La situación pone en evidencia la interna que sigue latente y representa uno de los mayores desafíos del armado libertario que podría ordenarse según cómo se desarrollen las elecciones nacionales. Mientras tanto, el armado del partido sigue en la mira por su solidez interna.