El veredicto del jurado popular contra los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conoció este sábado luego de que el jueves se dieran a conocer los alegatos de clausura de todas las partes.

Tras desarrollarse las instrucciones finales y luego de que los integrantes se reunieran para debatir la decisión final, la jueza Dolly Fernández dio a conocer las condenas: declararon culpables a todos los imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, incluidos César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y los colaboradores acusados de encubrimiento y participación.

César Sena, expareja de la joven, fue condenado por delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, en calidad de autor.

Marcela Acuña, madre de César, fue declarada culpable del mismo delito y de haber sido partícipe primario, doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género.

Emerenciano Sena, pareja de Acuña, fue condenado por el femicidio y de haber sido partícipe primario.

Noticia en desarrollo-