El plantel de Inter Miami visitó este jueves la Casa Blanca, donde fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro en el que Lionel Messi, como parte de la delegación del club estadounidense, posó en una foto con el presidente norteamericano. La actividad figuraba en la agenda oficial de la Casa Blanca difundida el miércoles por la noche. En el cronograma presidencial había aparecido a las 16.00 hora local (18.00 de la Argentina) un evento identificado como “Inter Miami”, sin mayores precisiones sobre el formato del encuentro ni sobre los integrantes del grupo que participaría de la visita. Hasta horas previas al encuentro no se había confirmado oficialmente si Messi asistiría junto al resto del plantel o si la representación del club estaría encabezada principalmente por directivos, con el exfutbolista inglés David Beckham —uno de los propietarios de la franquicia— al frente de la delegación. Finalmente, la tan esperada foto se dio y fue la primera visita del capitán de la Selección argentina a la Casa Blanca. En enero de 2025, Messi había sido invitado por el entonces presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor reconocimiento civil que otorga Estados Unidos, pero no asistió por compromisos de agenda. La visita del equipo a Washington también coincide con la agenda deportiva del club. Inter Miami debe disputar este sábado un partido frente a DC United por la tercera fecha de la MLS. El encuentro está programado en Baltimore, ciudad cercana a la capital estadounidense.